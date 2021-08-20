Меркель проводит переговоры с Путиным в Москве: фото и видео встречи
20 августа 2021 , 15:01Читати новину українською
Источник:24 канал
Ангела Меркель 20 августа прибыла в Москву с рабочим визитом. В столице России немецкая кацлер проводит встречу с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
Главы государств обсуждают ряд вопросов, касающихся Украины, в частности, завершения строительства "Северного потока-2".
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Подробнее о встрече Путина и Меркель
Меркель прибыла в Кремль около 14:00. Президент России вручил канцлеру букет цветов, после чего начались переговоры.
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Обратите внимание! Канцлер Ангела Меркель приехала в Россию накануне визита в Киев.
- В столице Украины она должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Встреча Зеленского и Меркель: что известно
- Киев канцлер Германии посетит 22 августа. Однако пока неизвестно, примет ли она участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.
- "Слуга народа" Ирина Верещук заявила: "у нее (Меркель – 24 канал) все расписано по часам. Она не может оставаться так, как она хочет, несмотря на успешность визита".
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