В ISW объяснили, для чего Путин встретился с Герасимовым в Ростове

Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Там президент России обсудил ситуацию на фронте в Украине.

Институт изучения войны (ISW) проанализировал визит Владимира Путина в Ростов-на-Дону. Президент государства-террориста посетил Ростовскую область 19 октября.

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Что думают аналитики об этом визите

В ISW говорят, что Герасимов отчитался Путину о том, что российские войска якобы решают проблемы согласно плану операции. По мнению аналитиков, разглашенный визит российского диктатора и его разговор с Герасимовым свидетельствуют о том, что этот генерал до сих пор является активным руководителем российских операций в Украине. Также в ISW предполагают, что Путин своим визитом преследовал цель продемонстрировать эффективность и участие российского военного руководства.

В настоящее время военные объединения Южного военного округа России развернуты на критических участках линии фронта. Так, подразделения 8-й общевойсковой армии пытаются наступать на позиции ВСУ под Авдеевкой. А 58-я гвардейская общевойсковая армия находится в обороне во временно оккупированной части Запорожской области.

Что этому предшествовало

Вражеские СМИ недавно сообщали о визите Путина в Ростов-на-Дону. Там президент страны-агрессорки якобы посетил штаб так называемой "специальной военной операции" (этим термином оккупанты называют свое полномасштабное вторжение в Украину).

В штабе Путин мог встретиться с Валерием Герасимовым. После неудачного мятежа Евгения Пригожина он продолжает занимать должность начальника российского генштаба. Кремлевские пропагандистские медиа сообщали, что Путин и Герасимов обсуждали "важные вопросы".

Что говорят эксперты о визите Путина в Ростов

Недавно бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в разговоре с 24 Каналом предположил, что после визита в Китай Путин не смог бы долететь до Ростова, Москвы или Сочи за один раз. По его словам, российский диктатор после обратной дороги остановился в Перми и передохнул там.

Жирнов считает, что причина заключается в проблемах со здоровьем у Путина. По его мнению, в Пекин летал все же настоящий президент России, а не один из его двойников.