Союзник на двух стульях: к чему Эрдоган готовит Путина и как на это влияют деньги Катара

Еще в июле Россия объявила о выходе из зерновой сделки, имея целью установить полную блокаду Черного моря и уничтожить украинский морской экспорт. Ранее мы, учитывая обнадеживающие сигналы из Стамбула, смело предполагали, что ответом на российский демарш должны стать решительные действия президента Эрдогана, претендующего на роль регионального лидера. Почему это не происходит – читайте в материале.

Уже 4 сентября в российский Сочи на встречу с Путиным прибыл турецкий президент Эрдоган. Главной темой разговора стало возобновление зерновой сделки. Уже традиционно для россиян начало визита высокого гостя "совпало" с мощной воздушной тревогой в Украине. 24 Канал проанализировал, что на самом деле кроется за визитом турецкого лидера в Россию.

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Действительно ли Эрдоган "переобулся"

К сожалению, дальше осторожных попыток склонить Путина к переговорам и фактического игнорирования пиратского нападения россиян на турецкое мирное судно (пусть и не под турецким флагом) у Эрдогана не пошло.

Здесь нелишне будет также вспомнить и о фактическом соучастии Турции в краже украинского зерна.

Часто Анкара банально закрывает глаза на российский "теневой флот" с отключенными идентификационными системами, которій грабит Украину и вывозит через оккупированные украинские порты в Крыму, Бердянске и Мариуполе зерно и металлы в Африку.

и вывозит через оккупированные украинские порты в Крыму, Бердянске и Мариуполе зерно и металлы в Африку. А также не следует забывать и о постоянных скандалах с разоблаченными попытками россиян легализовать краденое уже непосредственно в Турции.

В августе российский диктатор в Турцию так и не поехал: то ли действительно так был напуган ордером на арест и забыл, что Турция предусмотрительно не подписывала Римский устав, то ли набивал себе цену и пытался "воспитывать" Эрдогана.

Реджеп Эрдоган эффектно унизил Путина на саммите ШОС в Самарканде в 2022 году и украл у российского диктатора его бенефис.А в 2023 году турецкий лидер показательно дружил с Зеленским, освобождал пленников "Азова" и даже дал "зеленый свет" на вступление Швеции в НАТО.

Версия Как изменится тон разговора Эрдогана с Путиным

Если гора не идет к Магомету, он идет к ней. 4 сентября в Сочи, в санаторий "Русь", прибыл сам Эрдоган, чтобы говорить с Путиным о войне, мире и зерне. Путин, встречая Эрдогана, всеми силами пытался сделать "хорошую мину при плохой игре" и показать, что у него все хорошо. То, что это никак не соответствует реальности, знают все.

Похоже, даже переводчик разволновался настолько, что эпически рассказал о войне между Россией и Турцией.

Смотрите видео реакции Путина на конфуз переводчика:



Эрдоган в гостях у Путина / фото росСМИ

Какой план у Турции и чего ждать Украине

Детали плана Эрдогана известны. О них говорил еще 2 сентября глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам встречи с российским коллегой Лавровым.

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Весь мир устремил взгляды на зерновую сделку. Верю, что после наших контактов мы дадим необходимый месседж, и особенно африканским странам,

– предположил Эрдоган.

Ожидается, что турецкий лидер предложил частичное снятие санкций с российских производителей зерна и удобрений в Европе.

Также к системе банковских платежей SWIFT, без которой так хорошо было россиянам, по словам их пропагандистов, подключат "дочку" финучреждения оккупантов с красноречивым названием "Россельхозбанк". Это предложение благословляет ООН.

Также ранее сообщалось о возможной отдельной сделке без Украины, но с Катаром. Тем временем в Германии писали о возможном подписании соглашения 20 августа в Будапеште, куда прибыл Эрдоган по приглашению Орбана (в День святого Иштвана – основателя венгерской государственности).

Туда же прибыли и россияне во главе с путинским наместником Татарстана Рустамом Миннихановым, а также шейх Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.



Орбан уже давно положил глаз на катарский газ / фото Emiri Diwan Office / APAimages

Впоследствии стало известно, что план, о котором писал Bild, – это предложение россиян. Он предусматривает продажу только 1 миллиона тонн зерна по льготным ценам. Платить за него должен Катар, адресатом должны быть бедные страны Африки. Зерно вроде бы российское, но высока вероятность того, что зерно украдено у Украины.

В прошлом маркетинговом году Украина экспортировала более 40 миллионов тонн зерна. Сейчас же из-за российской блокады и атак по украинским портам ожидается, что экспорт составит всего 33 миллиона тонн.При этом с одним катарским миллионом тонн зерна это даже и не стоит сравнивать.

Судя по официальным заявлениям, Путин и Эрдоган не договорились о возобновлении зерновой сделки. Тем временем российский диктатор уже традиционно обвинил Киев и как всегда исказил факты – якобы Украина использовала гуманитарные коридоры для атак, а Россия обеспечивала безопасность зернового коридора.

В то же время после завершения 3-часовых переговоров Путин заявил, что Россия готова реанимировать зерновую сделку и сделает это, как только будут выполнены все "зафиксированные договоренности".

При чем здесь Катар и деньги шейхов

Катар здесь оказался совсем не случайно – это государство уже являлось посредником при освобождении героев обороны Мариуполя. Сейчас катарцы хотят закрепить свою роль и авторитет.

Если эта маленькая, но богатая страна может позволить себе провести зимой Чемпионат мира по футболу, построить с нуля всю инфраструктуру, а затем снести арены, на которых он проходил, то почему шейхам не оплатить зерно для беднейших стран, особенно не думая, чье оно?

Вот только такая ситуация совсем не устраивает Украину, не снимает блокаду, ведь Катар хочет покупать "российское" зерно. И даже Турцию не совсем устраивает, которую катарскую щедрость отодвигает на второй план и превращает из миротворцев в брокеров.

Также следует не забывать, что зерновой кризис – это не только о бедных странах Африки (напомним, лидеры богатых устроили Путину публичную экзекуцию в его же доме на саммите "Россия – Африка"), но и, например, о вполне состоятельном Китае, который сейчас оказался без украинского зерна из-за саботажа россиян. Таким образом, без Украины никак.

Турция дает гарантии Украине

Переговоры в Будапеште были непубличными, поэтому их детали пока неизвестны. Зато фактом является то, что после этого глава МИД Турции Фидан прибыл в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским, его правой рукой Ермаком, главой МИД Кулебой и премьером Шмыгалем.



Хакан Фидан и Андрей Ермак во время "фундаментального разговора" 25 августа 2023 года / фото Офиса Президента

Главными темами бесед были украинская формула мира и поддержка Крымской платформы, а также продовольственная безопасность.

Турецкий чиновник в ответ на товарищеское Looking Good от украинского лидера заверил, что его страна уважает территориальную целостность Украины и поддерживает украинскую формулу мира, не признает российскую оккупацию Крыма и других украинских территорий, а также сделает все возможное для возобновления зерновой сделки.

Мы услышали очень важные сигналы о поддержке нашей территориальной целостности и суверенитета. Важно, что президент Эрдоган обратился к нам со словами, что Крым – это Украина… Турция стала одним из первых лидеров Формулы мира. Рассчитываем на дальнейшую активную роль Турецкой Республики в ее имплементации,

– Владимир Зеленский 25 августа в Киеве существенно сужает пределы того, о чем могли бы говорить Путин и Эрдоган в Сочи.

Таким образом слова, прозвучавшие в Киеве, играют своеобразную роль в страховке от громких заявлений в Сочи, а Катару придется придумать что-то другое.

Эрдоган после разговора с Путиным подтвердил, что Анкара готова взять на себя посредничество в отношении Украины.

Без иллюзий: какие цели преследует Турция

Украина же союзника, привыкшего сидеть сразу на нескольких стульях, понимает. Турция преследует свои интересы, а это:

сохранение торговли с Россией,

сирийский вопрос, где, похоже, в который раз начинается новый и жестокий этап гражданской войны,

туристические потоки и ядерная энергетика,

а также скидка на газ в 25%, которую предоставляет Путин,

плюс отсрочка для Турции по платежам за топливо.

Именно поэтому Киев ведет собственную игру, при этом особо не обращает внимания ни на Стамбул, ни на Москву.

Украинский флот вместе с СБУ провел несколько уникальных и удивительных операций против оккупантов в Черном море, чем показал, что Россия больше не может диктовать свою волю в регионе.

Так же россияне проглотили фактический прорыв черноморской блокады кораблями из украинских портов (сейчас есть 4 очень важных прецедента).

Также Украина начала экспортировать зерно по транзиту через Румынию (куда в понедельник, 4 сентября, кстати, прилетел российский "Шахед").

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Все это делает встречу Путина и Эрдогана в городе Сочи только эпизодом и уж никак не сверхважным событием. Украина доказала, что у нее есть собственное мнение и достаточно сил, чтобы себя защитить. Путину же и Эрдогану остается только надувать щеки и говорить общие фразы. В итоге им все равно придется учитывать позицию Украины.

Фактически Эрдоган в этой схеме играет роль "хорошего полицейского", а встреча в Сочи –это о том, что России дают сохранить лицо и тихо вернуться к зерновой сделке. Если Путин этого не поймет, миру придется "включать плохого копа", а Украине быстрее готовить новых "Малышей".