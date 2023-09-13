Ким Чен Ын цинично назвал войну России против Украины "священной борьбой"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в Россию, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время встречи он не скупился на циничные заявления о войне и политике Кремля.

Северокорейский диктатор заявил, что его страна хочет развивать отношения с Москвой, а визит в Россию якобы поможет поднять их на новый уровень. Об этом говорится в сообщении российских пропагандистских СМИ.

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Что сказал Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи принялся убеждать, что страна-агрессор якобы борется с противостоящими ей гегемонистическими силами. Также он заверил, что КНДР и Россия будут работать над "строительством суверенного государства".

Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с противостоящими России гегемонистическими силами,

– сказал Ким Чен Ын.

Со своей стороны Путин отметил, что двум диктаторам удалось встретиться в "особое время", ведь 9 сентября КНДР отмечала 75-ю годовщину со дня основания. Тогда суверенность КНДР первой признала Россия.

Ким Чен Ын приехал в Россию: что известно