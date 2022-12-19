Путин и Лукашенко будут обсуждать три основных темы, – белорусский оппозиционер
19 декабря 2022 года российский президент впервые за последние три года прилетел в Минск. Вероятно, были три основные темы обсуждения двух диктаторов, и все они связаны с войной в Украине.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Он уверен, что на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко обязательно будет обсуждение военно-политической тематики.
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Латушко акцентировал и на том, что вместе с Путиным в Беларусь прибыл Сергей Шойгу и Сергей Лавров, так что вопросы будут касаться войны.
Первое – общая армия
В первую очередь будут подниматься вопросы о взаимодействии в рамках, так называемой, совместной группировки вооруженных сил.
Я уверен, что они коснутся и возникшего недавно вопроса о создании совместной армии Белоруссии и России,
– отметил оппозиционный политик.
Второе – белорусская угроза
Второй темой будет концентрация резервов для использования в будущем "белорусского балкона" в интересах РФ, убежден Латушко. Он считает, что Беларусь в этой войне стратегически необходима, по меньшей мере, для создания угрозы применения еще одной силы, чтобы Украина стягивала войска к границам.
"От этого инструмента он (Путин – 24 канал) не откажется никогда", – добавил политик.
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Третье – производство оружия
Третий важный вопрос касается военно-промышленного комплекса. Латушко отметил, что Лукашенко часто говорит об экономике. Поэтому в производстве военного снаряжения на нужды РФ видит возможности для экономического развития.
Заработать на смерти, заработать на убийствах украинцев – такова натура этого человека, если так можно его назвать,
– сказал Латушко.
Он предположил, что будет оговариваться и производство дронов на территории Беларуси, и реактивной системы огня "Полонез", которая в определенной степени является аналогом HIMARS, и других видов вооружения. Ведь Лукашенко часто хвастается, что в стране осталась электроника от Советского Союза, и она едва ли не все готова выработать для России.
Вероятность наступления остается
А вопрос реального входа вооруженных сил Беларуси массово обсуждается в экспертных и силовых кругах Беларуси. И там убеждены, что сценарий реальной агрессии возможен. Однако, по словам Латушко, в стране, вероятно, нет ударной группировки. Хотя и белорусские вооруженные силы в лучшем состоянии, чем находящиеся там российские мобилизованные.
Представить, что в этом пришествии главные позиции займет белорусская армия, я вряд ли могу. Ведь источники из вооруженных сил говорят, что там царит неоднозначное настроение,
– добавил оппозиционер.
По наблюдениям Латушко, в белорусской армии есть достаточная доля головорезов, одурманенных пропагандой, готовых идти насмерть за Путина и Лукашенко в Украину, однако сейчас не приходится говорить о том, что Беларусь станет решающей силой в этой войне.
Что известно о встречах Лукашенко и Путина
- 19 декабря в 15:30 по местному времени в национальном аэропорту "Минск" приземлился Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Именно этим самолетом в Минск прилетел Путин, которого лично встретил Лукашенко.
- Первоначально встреча была в широком формате. То есть в ней принимали участие и другие чиновники, а затем Путин и Лукашенко должны были идти. говорить наедине.
- В Офисе Президента уверены, что Путин будет склонять Лукашенко к участию в войне на суше. Сами диктаторы, конечно, не озвучивают. Рассказывают, что темами переговоров есть экономика и отношения стран.
- Аналитики Института по изучению войны предполагают, что Путин прибудет в Минск, чтобы давить на Беларусь. Его визит может являться частью демонстрации об активности. А еще это, возможно, очередная попытка создать информационные условия для нового этапа войны.