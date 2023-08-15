Эрдоган не потерпит двойника Путина: каков был план Кремля для избежания ареста диктатора

Возможная встреча Реджепа Эрдогана и Владимира Путина становится все ближе. Однако ордер на арест российского диктатора усложняет этот визит для обеих сторон.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, Турция настроена серьезно по поводу будущих переговоров и не потерпит оскорблений от Кремля.

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Новые подробности турецкой позиции

Россия до сих пор пытается давить на Южноафриканскую республику на участие кремлевского диктатора в саммите, который начнется 24 августа. И это несмотря на то, что ЮАР ясно заявила о том, что будет придерживаться Римского устава, который она ратифицировала.

"На днях появилась информация, что турецкие власти направили четкий сигнал Путину о предстоящей встрече. Они сообщили России, что в случае ухудшения здоровья российского диктатора, Россия не должна посылать в Турцию его двойника. По мнению Турции, это выглядело бы для их страны как унижение", – убежден военный эксперт.

Эрдоган готов приехать в Россию в случае, если Путин не сможет к нему наведаться. Жданов также отмечает, что Кремль может пытаться использовать двойника Путина на международной арене для того, чтобы позволить настоящему не рисковать своей жизнью.

Олег Жданов о визите Путина в Турцию: смотрите видео

Зачем Путину встреча с Эрдоганом