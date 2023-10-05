У Путина может быть определенная информация: почему он так яро поддерживает Кадырова

Недавно в России распространили видео встречи кремлевского диктатора Владимира Путина с самопровозглашенным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Ввиду информации о плохом состоянии здоровья Кадырова неизвестно, когда на самом деле были записаны эти видео.

То, что Путин так держится за Кадырова, может иметь две причины. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский политолог Аббас Галлямов.

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Болезненная зависимость Путина от Кадырова

Аббас Галлямов отметил, что Путин ведет себя относительно Кадырова в ущерб самому себе. Это больше похоже на болезненную зависимость российского диктатора от чеченского террориста. Когда сын Кадырова Адам кичился избиением россиянина в СИЗО, это возмутило всех.

По мнению российского политолога, есть два варианта, почему Путин так поддерживает Кадырова несмотря ни на что. Прежде всего Путин может владеть информацией, что чеченские элиты готовятся свергнуть Кадырова, чего кремлевский диктатор очень боится.

Или Кадыров настолько ослаб и можно предположить, что у Путина есть информация от чеченских элит, что они готовы восстать против Кадырова и свергнуть его. Путин боится дестабилизации в Чечне, потому бросил все силы на поддержку Кадырова. Он пытается удержать его у власти, понимая, что его падение чревато дестабилизацией в Чечне или уходом кадыровцев с фронта в Украине,

– считает он.

Также Путин может предпринимать попытки идти наперекор общественному мнению. Если россияне недовольны Кадыровым, то он наоборот будет обеспечивать ему полную поддержку. Таким образом российский диктатор хочет продемонстрировать свою якобы "силу".

Галлямов о встрече Путина и Кадырова: смотрите видео

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