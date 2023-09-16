Не то, что хотел бы Путин, – политолог предположил, договорятся ли диктаторы России и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным, чтобы, вероятно, обсудить соглашение о продаже оружия. Но в договоренностях между северокорейским и российским диктаторами не все складывается так гладко.

Ким Чен Ын прекрасно понимает ситуацию, в которой находится Путин и ясно осознает, что ему от него нужно. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, добавив, что для лидера Северной Кореи такие встречи – еще одна возможность показать населению страны свой "особый статус".

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Встреча с Путиным – это тоже большой подарок для Ким Чен Ына, ведь в мире с ним практически никто не общается. Теперь же северные корейцы видят, как их лидеру всячески угождает другой диктатор.

Смогут ли договориться диктаторы

Путин пытается говорить о том, что они между собой не договорились. Причиной этого может быть страх перед санкциями.

Ким Чен Ын очевидно требует, чтобы за эти снаряды, стволы и танки времен Корейской войны, им дали определенные технологии, возможно, по самолетам,

– сказал политолог.

Однако в отношениях между КНДР и Россией присутствует также Китай.

"Си Цзиньпин не очень хотел бы, чтобы его протеже Ким Чен Ын с помощью Путина выскочил "из гнезда", в котором его держит Китай", – подчеркнул Дымов.

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Важным вопросом в договоренностях между КНДР и Россией является логистика, ведь снабжать оружие только железной дорогой будет долго, дорого и неудобно. А для того чтобы налаживать транзит через Китай нужно опять же договариваться с Си Цзиньпином.

Я думаю, возможно, они договорятся на уровне снарядов и стволов для артиллерии, а получат зерно и нефть. Возможно, на таком уровне они и сойдутся, но это точно не то, что хотел бы Путин,

– подытожил Дымов.

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