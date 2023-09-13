Почему Ким Чен Ын ездил к Путину: в ГУР назвали причину

Владимир Путин виделся с Ким Чен Ыном в российском Владивостоке. В украинской разведке объяснили, с какой целью два диктатора провели встречу.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов назвал встречу диктаторов России и КНДР свидетельством того, что так называемая "вторая армия мира" испытывает значительные проблемы с вооружением. Он призвал не делать катастрофы из переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына.

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Как объяснил Юсов, Москва обратилась к Пхеньяну за военной помощью. Это сигнал того, что у россиян есть значительные проблемы с современным, высокоточным и высокотехнологичным вооружением.

Хотя мы видим, что уже не только с ним. Если российский диктатор вынужден просить у Северной Кореи снаряды для артиллерии и другую военную помощь, то речь идет о больших проблемах и на других направлениях,

– заметил разведчик.

По его словам, если два диктатора договорятся о поставках вооружения России от КНДР, это станет плохой новостью для украинских воинов. Это поможет российским оккупантам продолжать оборонные операции, однако не изменит кардинально ситуацию на фронте. По мнению Юсова, если Москва и Пхеньян придут к согласию, то демократические страны в ответ могут интенсивнее помогать Украине.

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