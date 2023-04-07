Стыд и гробовая тишина: провал Путина на встрече с послами стал очень символическим

7 апреля 2023, 09:54
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Всего год понадобился России, чтобы стать окончательным изгнанником в мире цивилизованных и демократических стран. Во время приема верительных грамот послов 17 стран после речи Владимира Путина несколько раз возникала неудобная пауза, которую должны были заполнить аплодисменты, однако их диктатор так и не дождался.

Каждый подобный инцидент уничтожает репутацию Путина, от которой и так почти ничего не осталось. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Политолог убежден, что в Кремле глобальное значение этому не придали, но такое поведение послов стало очередной символической историей.

Все работает против Путина

В политическом смысле сейчас все работает против Путина, считает Галлямов.

Когда диктатор был успешным и уважительным, подобных мелочей никто бы не заметил. Поскольку теперь все его просто ненавидят и ищут подтверждения своих теорий, что фюрер сдался окончательно, поэтому даже в отсутствии аплодисментов от послов люди видят важный символизм.

Путин сейчас оказался в ситуации "подтолкни падающего", в Библии это описано "в убогого отнимут". В политическом смысле он уже убогий,
– добавил спикер.

Галлямов прокомментировал политику Путина: смотреть видео

Что известно о встрече Путина с послами

  • 5 апреля проходило вручение верительных грамот послам иностранных стран, прибывших в Россию. В сети появилось видео с позорным моментом для кремлевского диктатора. Несколько раз он пытается завершить речь в ожидании аплодисментов, однако в зале царила тишина, присутствовавшие не издали никакой реакции на слова Путина.
  • Напомним, что бурный анонс Путинской речи делал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, якобы президент России должен сделать очень важное заявление о геополитике.
  • Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что бункерному деду повезло, что он в ответ услышал тишину, а не просто шквал смеха.
Автор: Аліна Кулеба