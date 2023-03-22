Он для него не Путин, а "пудель": получил ли российский диктатор желаемое от встречи с Си

Завершился визит главы Китая Си Цзиньпина в Москву, где он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Китай получил много выгод от этой встречи, а вот Путин остался ни с чем.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбарчук. По его словам, в результате визита Си Цзиньпина Россия не получила никаких гарантий.

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"Я сделал главный вывод, что для Си Цзиньпина Путин не Путин, а обученный "пудель" на коротком поводке. Что Путин получил в результате этого визита? Вот Си многое получил", – заметил он.

Путин не получил никаких гарантий от Си

Рыбарчук отметил, что во время встречи с Путиным Си Цзиньпинь получил гарантированные ресурсы, которые России больше некому продавать, и удовлетворил другие экономические потребности КНР.

А что получил Путин – никто не может сказать. Конечно, кроме слов, комплиментов. Особенно мне понравились последние слова Си, когда он сказал Путину: "Береги себя, друг",

– сказал аналитик.

Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" подчеркнул: в совместном заявлении от экспертов с обеих сторон говорится, что китайско-российский союз не военно-политический и не направлен против третьей стороны. Очевидно, что это не в интересах Кремля.

"Россия так и не получила гарантий в том, что будет газопровод "Сила Сибири-2". Не упомянуто о вооруженном союзе против Запада. Китай снова заявил, что не выступает против ни одной из сторон. Я могу много говорить о том, что получил Китай , но я реально не понимаю, что получил Путин", – отметил он.

Олег Рыбарчук добавил, что единственное достижение Путина – это сам факт приезда главы КНР, ведь теперь с ним не хотят видеться все цивилизованные страны.

Рыбарчук о встрече Путина и Си: смотрите видео

Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко