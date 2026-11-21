Во время поездки в Китай Владимир Путин, судя по всему, рассчитывал получить гораздо больше, чем совместное фото (да и то неудачное) с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Однако вместо демонстрации равноправного партнерства российский диктатор оказался в роли младшего союзника, от которого Пекин не слишком зависит. И пока Кремль пытается представить встречу дипломатическим успехом, его последующие заявления лишь усиливают впечатление раздражения.

Adv

В то же время Москва продолжает угрожать Западу, выдвигать ультиматумы в отношении НАТО и призывать европейских лидеров к переговорам. На этом фоне Украина наращивает удары по российской военной и энергетической инфраструктуре, а вопрос поддержки Киева со стороны США остается открытым.

Политолог и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о реальных результатах встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина, перспективы переговоров, будущее отношений Украины с США и о том, как российский диктатор постепенно теряет рычаги влияния.

популярные видео

Реклама

Что Путин хотел от поездки в Китай и почему она стала унизительной

Подъезжаем к Шэньчжэню. Чего хотел Путин на самом деле от одного и другого? Просто покрасоваться перед камерами?

Очевидно, что Путин находится в состоянии тотальной истерии, потому что у него ничего не получилось в Китае – очевидно, потому что Трамп ничего дать не может, а Си не хочет. И мы слышим от него все больше и больше каких-то пафосных и тупых заявлений и все больше террора, потому что на поле боя и даже со своим народом он бессилен.

Этот его визит и его присутствие там вообще были бонусом по дружбе от Трампа, потому что никаких реальных задач он там решить не мог. Это Трамп хотел взять с собой Путина, очевидно, для того, чтобы попытаться продемонстрировать: вот какой он его друг, давайте вместе дружить. И было это отвратительное его заявление о том, что Путин – мой друг и мы обо всем договоримся.

Реклама

Ну, мы же это уже слышали. Мне кажется, что именно то, как Путина встречали китайцы, демонстрирует, насколько он там был нужен, насколько они хотели его видеть. Это была такая довольно унизительная встреча и унизительное обращение, явно как младшего партнера, находящегося в жесткой зависимости, но при этом не способного сломаться.

Полное интервью: смотрите видео

Что хотел Трамп? Сделать то заявление, которое они сделали по итогам? Мне кажется, там: "Мы увеличим поставки нефтепродуктов на мировой рынок". Ну попробуйте. По последним данным, после серии ударов в октябре и ноябре Россия потеряла уже половину своих нефтеперерабатывающих мощностей. И очевидно, что удары Сил обороны продолжатся, и никто их не остановит. У Америки пока нет таких инструментов.

И очевидно, что если Путин не хочет идти на какие-либо уступки в вопросах энергетического перемирия или перемирия в целом, то Украине нет смысла идти на уступки в вопросах своих ударов. И мы будем продолжать их и будем наносить удары, потому что мы видим, что мирные переговоры возможны только в одном формате: если Россия и Путин утратят веру в то, что они могут достичь каких-то целей в Украине и в Европе военным путем, тогда возможны переговоры.

Реклама

Сейчас мы видим, что Путин делает много нелепых заявлений, приглашает европейцев в Москву. Кстати, я могу предположить, что они поедут в Москву, у них нет проблем туда поехать и выдвинуть ему свои ультиматумы.

Но посмотрим. Потому что мне кажется, что сейчас, особенно после последних ударов Украины – я даже не о Крымском мосте, а скорее о НПЗ и о российской логистике – у россиян не так много карт. Они, разумеется, продолжат свой террор, но Украина будет способна как минимум минимизировать последствия этого террора.

Что означают новые заявления из Москвы в отношении европейцев

Путин говорит, что приглашает европейцев обсудить и эту европейскую безопасность вместе, и завершение войны в Украине. Я удивлена, что вы говорите, будто европейцы все-таки поедут. Я не удивляюсь, что есть люди, которые точно хотят поехать в Москву и вообще ходят в Кремль, как к себе домой. Но тем не менее, люди такого уровня, как Кая Каллас или Урсула фон дер Ляйен, неужели они поедут в Москву?

Реклама

Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен, конечно, не поедут, но некоторые дипломаты и эмиссары вполне могут поехать. И если это станет частью подготовки к каким-то переговорам на нейтральной площадке. То есть я считаю, что Путин давно мог бы вести реальные переговоры, например, в Стамбуле или в Дубае, или где-либо еще, или в Астане, например, если бы Казахстан согласился принять такие переговоры, а Украина и Европа согласились туда поехать. Есть разные варианты, как это могло бы происходить.

Но вопрос в том, что пока Путин выдвигает нереалистичные требования: НАТО 1997 года, выход Финляндии из НАТО. Напомним всем, что до начала полномасштабного вторжения в Украину Финляндия не входила в НАТО. Именно Путин сам спровоцировал этот процесс. Пока эти условия остаются на столе переговоров, нет смысла никуда собираться, потому что это нереальные условия, которые, очевидно, выдвигаются с целью сорвать переговорный процесс.

Реклама

А если Путин перестанет занимать такую позицию, если появятся адекватные условия, если появится понимание того, как в принципе урегулировать отношения между Россией и Европой, а это начинается с окончания войны и раскаяния, тогда переговоры возможны где угодно, в том числе частично возможны в Москве.

Но на сегодняшний день мне кажется, что Путин не готов к переговорам. Он продолжает имитировать слабоумие. Хотя почему-то он имитирует? Не имитировать, а занимать позицию довольно специфическую даже для своего статуса.

И очевидно, что он очень разъярен после переговоров в Шэньчжэне. Это видно по его риторике, по его заявлениям: как только он понимает, что что-то пошло не так, он запускает два инструмента: это террор и "понты" невероятного уровня, рассказы о том, что мы всех победим, всех одолеем, Украину за три дня. Ну, мы это уже видели. То есть это означает, что что-то не так.

Реклама

Да, он на этой пресс-конференции сказал, мол, что украинцам вообще нужно принять очевидное: что Донбасс, эти проценты территории, точно уже будут под контролем России. Это, конечно, звучит смешно. Это звучит нереалистично. Но он настолько уверенно продолжает это говорить, вот эти "понты", как вы говорите. Поэтому не понимаю, на кого это рассчитано.

Очевидно, на свое окружение. Мне кажется, что европейцы это понимают, а на Трампа Путин не может положиться. И сами эмиссары Трампа там уже передавали заявление Кушнера о том, что он говорил россиянам: если вы сейчас не заключите соглашение, то после смены состава Конгресса ситуация станет для вас хуже.

И это очевидный сигнал, который, в том числе, с одной стороны, призван оказать давление на Россию, а с другой – является фиксацией реальности. Потому что в отличие от Виткоффа или самого Трампа, Кушнер – кто бы он ни был, он, безусловно, коррупционер, но он не идиот. Вот точно о Джаредеможно сказать, что он коррумпирован, очень умный финансист, который просто констатирует политическую реальность: если Путин сейчас не договорится, дальше будет хуже.

Реклама

И его террор зимой не дает России больше шансов. Он создает для России больше рисков, потому что, во-первых, Украина в этом году уже наносит ответный удар и, если говорить о реальном ущербе экономике, даже более эффективно, чем Россия. А если говорить о политическом ущербе, то опять же так, Россия вкладывает много денег в деморализацию украинцев и в то, что все бросают свои дела и требуют от Зеленского мира из-за отсутствия света.

Но мне кажется, что большинство людей, которые действительно ведут эту войну, действительно ведут экономику, только становятся еще более злобными в расчете на то, чтобы дожать Путина, потому что все понимают, что он понимает только язык силы и только язык правды.

Что свидетельствует об ударах по мостам в Киеве

Параллельно Украина наносит успешные удары по Крымскому мосту, и после этого появляется международная статья, которую затем перепечатывает The Times, где рассказывается, что Украина нанесла эти удары без Starlink и без Starshield. На ваш взгляд, это действительно очень серьезный геополитический сигнал, смена ракурса или это, возможно, определенный сигнал Вашингтону?

Мне кажется, что главное – это демонстрация способностей Сил обороны, что Украина может спланировать и осуществить столь сложную операцию, и это лучший сигнал. Потому что да, Путин будет бомбить киевские мосты, опять же для уважаемых киевлян, для тех, кто живет с вами и со мной в одном городе, я передаю большой привет. Мосты в Запорожье и в Днепре, например, бомбятся регулярно. В Запорожье постоянно, буквально последние несколько лет.

И Россия, конечно, наносит ущерб и доставляет неудобства, но это часть военного процесса. Нам придется к этому адаптироваться. Но россияне тратят больше времени, больше ресурсов с меньшим результатом. И мы понимаем, зачем мы это делаем, зачем мы уничтожаем крымские мосты, уничтожаем крымские переправы, паромы и так далее. Мы отрезаем российскую военную машину, находящуюся в Крыму и на юге Украины, от ресурсов.

И это позволит Украине лучше обороняться. Россия уничтожает мосты под предлогом гуманитарных целей. И поэтому, как мне кажется, мы демонстрируем разницу в наших подходах. И очевидно, что Украина демонстрирует: при наличии финансовых ресурсов она способна воевать и без американцев. Главное, чтобы у нас были деньги и вооружение для того, чтобы наносить удары по россиянам.

А будет ли такой хороший финансовый поток денег и вооружения в 2027 году?

Мне кажется, вчера Урсула фон дер Ляйен заявила, что " выделение 45 миллиардов для Украины " – этот вопрос фактически решен, и мы будем рассчитывать на европейские деньги. Остальную часть, в которой мы нуждаемся, предоставят другие партнеры. То есть мы покроем бюджетный дефицит. Это во-первых.

Во-вторых. Все еще продолжается системная работа для того, чтобы Украина получала все необходимые виды вооружения, которые мы можем купить в Европе. И эти программы развития продолжают реализовываться. Мне кажется, очевидно, что мы получим все необходимое и, я думаю, сможем использовать его в войне против России.

Так, Россия все еще продолжает надеяться на то, что после каких-то выборов от них отвернется Франция, отвернется Германия, но даже условной Марин Ле Пен, скорее всего, придется адаптироваться к политической реальности. То есть на сегодняшний день я действительно не вижу серьезных угроз со стороны Европы. Могут быть там: отпала Болгария, сказали, что не будут нам помогать. Но Болгария нам и не помогала. Она преимущественно продавала нам вооружение и не отказалась от этого.

То же самое со Словакией. Словакия не помогала нам, она продавала нам вооружение и до сих пор продает вооружение. О Сербии помолчим. Это же большие "братья россиян". Но Сербия еще при Вучиче продавала нам вооружение и еще сейчас будет продавать нам вооружение. Поэтому я, если честно, понимаю, что Россия будет делать все возможное, чтобы доказать, что для Украины все "пропало".

Но на самом деле на сегодняшний момент, на мой взгляд, не существует никакой угрозы срыва финансирования или снабжения Украины. И поэтому я думаю, что в принципе Россия должна осознать, что если они хотят выйти из войны более-менее достойно, им не удастся сломить Украину, не удастся сломить Европу. Нужно возвращаться за стол переговоров и договариваться. Готова ли к этому Россия? Я не знаю, но им самое время об этом задуматься.

То, что Путин говорит, будто они приглашали европейских дипломатов, возможно, не на самом высоком уровне, как вы говорите, посетить Москву, возможно, все-таки будет наблюдаться какой-то спад в агрессивных действиях? Или просто на самом деле у них больше не будет успехов на фронте, террор продолжится, и эти разговоры вообще будут о чем-то другом?

Если Силы обороны сохранят нынешние темпы уничтожения российских живых сил даже при минимальных поставках россиян, если мы продолжим такую же кампанию дальнобойных ударов и Украина переживет зиму – в этом я не сомневаюсь.

Тогда, возможно, к весне сложится совершенно иная конфигурация переговоров, и вопрос будет в том, решится ли Путин на полноценную мобилизацию, которая все равно глобально проблем не решит. Поэтому мне кажется, что Путин давно уже упустил тот момент, когда у него были оптимальные возможности для переговоров.

У него было два таких момента. Весной прошлого года, когда Трамп был максимально пропутински настроен, и, пожалуй, условно весной-летом этого года, когда еще не была ясна конфигурация нового американского Конгресса.

И мне кажется, что сейчас эти попытки за зиму дожать Украину выглядят довольно странно, учитывая, что мы уже пережили это, и большинство украинцев, которые остаются в стране и остаются лояльными к ней, переживут эту зиму. А вот переживет ли эту зиму путинская армия – уже большой вопрос.

Что сейчас происходит в отношениях Киева и Вашингтона

А вот реакция Пентагона на удары Украины по Крымскому мосту почему была такой, какой была?

Потому что Пит Хегсет нанял к себе таких же людей, которые явно симпатизируют диктатору Путину. И здесь вопрос в том, сколько этим людям осталось еще на свободе ходить. Даже не то чтобы на должностях, а на свободе. Потому что после 3 января, я думаю, Хегсет будет первым, кто уйдет в отставку или кого отправят в отставку по решению Конгресса.

Пит Хегсет – это человек, который провалил иранскую кампанию, вообще допустил начало идиотской ненужной войны. Пит Хегсет блокировал помощь Украине, когда это не было санкционировано никем. У него целый ряд коррупционных и политических скандалов.

Поэтому я думаю, что вопрос в том, сколько его команде осталось у власти. Очевидно, что именно они являются одними из главных движущих сил блокирования помощи. Очевидно, что они настроены пророссийски, но при этом вопрос в том, что им осталось недолго.

Каковы перспективы на следующий год во взаимоотношениях Украины и Соединенных Штатов? Как бы вы их сейчас описали? Потому что взаимоотношения Украины и Европы очевидны. А вот с Соединенными Штатами как бы вы сейчас определили наши отношения? Это партнерство, это союз или это что-то гораздо хуже?

Мне кажется, что это уже давно гораздо хуже. И мне кажется, что главная особенность здесь заключается в том, что у нас есть адекватные отношения со многими американцами, с представителями обеих партий.

В то же время отношения с администрацией Трампа – это наша попытка не поссориться с ними окончательно, условно говоря, чтобы сохранить какую-то линию коммуникации.

То есть, по большому счету, наша дипломатия ставит перед собой одну задачу в отношениях с Трампом: минимизировать ущерб от его президентства. То есть мы должны понимать, что он на самом деле в переговорах не является никаким посредником. Он откровенно стоит на стороне России, он симпатизирует Путину и другим диктаторам. Мы минимизируем убытки.

Может ли это быть партнерством? Если вы со своим партнером заняты тем, чтобы минимизировать убытки, это не партнерство.

Но при этом мы должны понимать, что одно дело – это отношения с администрацией в Белом доме. Она безумна, некомпетентна, неадекватна, пророссийская. А есть отношения с американским политикумом, в том числе с Республиканской партией. Это отношения с партнерами, которые "немного подхватили болезнь, но они вылечатся". Мы верим в это. Избавятся от этой "рыжей чумы", и как-то все наладится.

Почему Трамп презирает Европу и зачем ему дружба с диктаторами

Почему Дональд Трамп на самом деле так презирает Европу? Европа действительно становится гораздо более самостоятельной, чем была еще несколько лет назад. Можно даже цинично сказать, что благодаря Дональду Трампу. Так почему же он так презирает этих европейцев? Откуда это желание держаться за ручку, как на эскалаторе с Си Цзиньпином в Китае?

Мне кажется, что он в принципе боится Европы, потому что она представляет собой альтернативную модель успешного Запада. И кто бы там ни критиковал Европу, но Европа – это регион с более высоким уровнем социального мира, который представляет собой неприятную для Трампа социальную реальность. Поэтому я думаю, что это главная причина.

К тому же они очень боятся европейской конкуренции. И потому что американцы, как и россияне, заинтересованы в том, чтобы Европа была максимально разобщена. Они работают на раскол Европейского Союза, как и россияне.

Надо понимать, что даже здесь Трамп хотел бы дружить с Си. Тоже диктатор, император. На самом деле Си Цзиньпин – человек, который тоже узурпировал власть в Китае. Потому что да, Китай – это однопартийная система, но там существовала традиция, согласно которой ни один лидер не может оставаться у власти более десяти лет. Си Цзиньпин это отменил. То есть, начиная с 2012 года, уже четырнадцать лет как отменено ограничение на количество сроков. То есть это же ролевая модель.

Но между Америкой и Китаем столько противоречий, что Трамп не может их игнорировать. И при этом слишком большие экономические связи.

То есть здесь и его любовь к Путину, и его дружба с Си – это те вещи, которые не могут быть реализованы, потому что у Америки совсем другие интересы. И мне кажется, что именно его эмоции подталкивают его к дружбе с этими персонажами – одним кровожадным диктатором, а другим просто диктатором.

Однако сама реальность не позволяет им слиться в экстазе любви. Но я думаю, что очень многие люди в конце концов спросят у Трампа и у его политической команды, что это было. Потому что, как мне кажется, уже с декабря мы увидим всех этих замечательных людей, которые выступают за дружбу с диктатурами, на допросах в Конгрессе.

А это был, кстати, "дух Шэньчжэня", как его уже называют. До этого был Анкоридж, а сейчас Шэньчжэнь. Вот такой.

Их встречи втроем в совокупности длились два с половиной часа. Серьезные деловые переговоры даже по коммерческим вопросам, гораздо меньшего масштаба, чем "раздел мира", обычно занимают больше времени. Причем каждая итерация переговоров занимает больше времени.

Если мы говорим о Ялтинской конференции, она длилась больше недели. Если мы говорим о любой другой конференции, они длятся днями и неделями. Версальская мирная конференция, завершившая Первую мировую войну, началась через полгода после прекращения боевых действий и длилась более месяца.

Поэтому мне кажется, эта встреча была очень удобна для Си. Он продемонстрировал, что эти двое приехали к нему. Один – фактически "политический труп", который до сих пор будет президентом, но фактически утратил большую часть власти, а другой – его вассал.

Зачем это было Трампу? До сих пор не понимаю. Зачем это было Путину? Понятно – чтобы посидеть с ними за одним столом. То есть эту встречу организовал Трамп. Какой-то вопрос он решил? Никакой.

Она имела бы смысл, знаете, в каком случае? Если бы она состоялась либо до выборов, либо если бы выборы в Конгрессе закончились по-другому. А так получается, что политический неудачник приехал с другим политическим неудачником, который не смог победить страну, которую всегда презирал и вряд ли уже победит.

Будем объективны, нам придется еще многое пережить, но он уже не победит Украину. Они приехали к человеку, который ни с кем не воюет, который, очевидно, является полноправным правителем в своей стране и царствует над этой Восточной Азией. Мне кажется, победитель – и символический, и фактический – здесь очевиден: это Си Цзиньпин. Он развлекался за их счет.

При каком условии Китай начнет войну против Тайваня

Кстати, что касается будущего Тайваня, мнения разделились. Кто-то говорит, что нападения будут в ближайший год – два. Кто-то говорит, что этого никогда не произойдет, потому что мы плохо понимаем Китай, потому что это тонкое дело. А каково ваше мнение?

Я думаю, что мы не знаем ответа. Извините за мою, очевидно, предсказуемость, потому что фраза "никогда не произойдет" – мы уже это проходили. Неоднократно. Это во-первых.

Во-вторых. Опять же, сегодня нет предпосылок, почему бы Си Цзиньпину напасть на Тайвань, потому что в любом случае ему нужен Тайвань как технологическая база, как огромный экономический актив, и ему не нужно получать пепел. Они будут, конечно, оказывать политическое давление. Для них Тайвань – это вопрос принципиальный.

Но если, например, в Китае начнется серьезный экономический кризис, или возникнет политический кризис, или обострится конфликт с Западом, или под сомнение окажется легитимность власти. Многие диктаторы прибегали к такому инструменту, как небольшая победоносная война. И если конъюнктура в самом Китае сложится так, что такая война понадобится, она может начаться. То есть здесь опять-таки нужно смотреть на динамику.

Но всегда нужно помнить, что такие страны, как Китай и Индия, гиганты, они прежде всего всегда думают о сохранении стабильности системы. То есть для них главное – это сохранить стабильность самого государства, государственной системы, политической системы, если мы говорим о Китае. И

поэтому я очень иронично воспринимаю все эти истории о разделении мира. Китай не решает этот вопрос. Китай использует и экономику, и политику, и вопросы безопасности для того, чтобы поддерживать стабильность собственного существования. И это фундаментальное свойство как китайской цивилизации и государственной традиции, так и индийской.

В Китае были и императоры, и коммунисты, и республиканцы, и сейчас националисты, потому что эта КПК – на самом деле уже националистическая партия Китая.

Все эти различные модели существования обеспечивали лишь одно – стабильность китайской системы. Потому что это слишком большая страна, слишком большая империя. Ее задача, как континентальной империи, – сохранять свою стабильность. И я думаю, что потому вероятность тайваньской операции низкая.

Но если система будет дестабилизирована, тогда она возрастает. Как Путин вторгся в Украину оба раза. Сначала после массовых протестов после выборов, а затем после Covid легитимность его власти оказалась под вопросом. Оба эти раза Путин инициировал внешнюю агрессию.

Почему Путин не хочет ехать на встречу G20

Путин только что сказал, что он очень благодарен Трампу за приглашение на саммит в Майами в середине декабря, но он не приедет, не хочет покидать Россию лишний раз. Он не хочет встречи с Владимиром Зеленским? Или он просто военный преступник, и его могут посадить?

Или G20 – это не такая уютная атмосфера. Потому что здесь были лидеры Юго-Восточной Азии и Восточной Азии, которые довольно толерантны, им было более безразлично к Путину, и очевидно, что они не могут спорить с Китаем.

А когда приезжают европейские лидеры, Канада, австралийский премьер-министр приедет, разве ему плевать на Путина, собственно? То есть он бы там столкнулся с игнором, явными унижениями, нежеланием пожать ему руку. А это для Путина чертовски неприятно. Он же очень комплексующий, ранимый человек.

В 2014 году тогдашний премьер-министр Австралии не пожал ему руку после оккупации Крыма, и для него это стало настоящей психологической травмой. А здесь такого могло бы быть много. Да и он же параноик. Здесь "враждебное окружение, неизвестно, кто контролирует обстановку, не дадут этого сделать, а там будет ГУР, какой-нибудь Буданов подкрадется, отравит несчастного Путина".

Когда у тебя совесть нечиста, ты становишься параноиком. Путину, думаю, банально очень страшно.

Это точно не будет теплая ванна. Однако я наблюдала, что заявляли европейцы. Они предполагали, что могут там встретиться с Путиным. То есть я понимаю, что все это касалось бы, на 99,9% Украины, но они все же предполагали, что где-то они ему устроят "небольшую неприятность".

Да, и это тоже для него не очень приятно, потому что понятно, что кроме Трампа там не будет сочувствующих. То есть в "Группе двадцати" из стран, которые могут симпатизировать Путину, не то чтобы быть там нейтральными, это Индонезия, Индия, Китай и Бразилия. Еще немного Турция, но ведь есть проблемы, все остальные страны враждебны к Путину.

Там, напомню, G7, собственно, там Австралия, там Швейцария, там Нидерланды, Испания. То есть все эти страны явно не являются пророссийскими, мягко говоря.