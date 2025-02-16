Трамп и Путин встретятся до конца февраля, – Newsweek

На следующей неделе в Саудовской Аравии начнутся переговоры по войне в Украине между американской и российской сторонами. Стало известно, что вслед за этим должна состояться встреча Трампа и Путина.

По словам госсекретаря Марко Рубио, переговоры между делегациями стран покажут, действительно ли глава Кремля настроен на мир. Ранее Саудовская Аравия подтвердила готовность принять саммит Трампа и Путина, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Что известно

Как сообщает издание, российские и американские переговорщики на предстоящих переговорах согласуют детали встречи Трампа и Путина, которая может состояться до конца февраля.

Отмечается, что Саудовская Аравия инициировала встречу, пригласив стороны из США, Украины и России собраться в Эр-Рияде, чтобы обсудить, как положить конец войне.

В Офисе президента уже заявили, что информация в СМИ об участии Киева во встрече с россиянами является фейком. Там отметили, что визит Зеленского в Саудовскую Аравию не связан с трехсторонними переговорами.

Напомним, что 12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы США, российский диктатор выразил заинтересованность в том, чтобы остановить войну. Владимир Зеленский сказал, что он недоволен, что Трамп позвонил сначала Путину, а потом ему. Однако, президент подчеркнул, что гораздо опаснее будет, если Трамп встретится с Путиным раньше него. Глава государства считает, что США и Украина сначала должны выработать общее видение того, как остановить российскую агрессию, а потом уже вести беседы с оккупантами.