Глава Пентагона впервые не присоединится к заседанию "Рамштайн", – АР

США, вероятно, хотят отойти от участия в решении вопросов, связанных с поддержкой Украины. Дональд Трамп хочет завершить войну и стремится это сделать. Но американская сторона на этот раз не будет присутствовать на заседании "Рамштайн".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова анонимного чиновника США, которого цитирует Аѕѕосіатеԁ Press.

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Почему Хегсет не приедет на "Рамштайн"

Впервые министр обороны США не присоединится к встрече международной группы для координации военной помощи Украине. В среду более 50 других лидеров обороны соберутся для обсуждения военной помощи Украине.

Глава Пентагона Пит Хегсет посетил конференции по национальной безопасности в Сингапуре, а в Брюссель приедет только вечером 4 июня, когда заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины завершится. К видеоконференции Хегсет также не присоединится.

Это последний из серии шагов, которые США сделали, чтобы дистанцироваться от военных усилий в Украине. И это происходит сразу после предупреждения президента Франции Эммануэля Макрона на конференции по безопасности в минувшие выходные о том, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их сосредоточенность на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться ценой отказа от Украины,

– пишет издание.

В апреле глава Пентагона не приехал на "Рамштайн", но присоединился к заседанию онлайн. Тогда Хегсета, вероятно, заинтересовала возможность получить от Украины деньги за продажу оружия.

Сейчас Франция и другие страны НАТО обеспокоены тем, что США могут решить перебросить свои войска в Индо-Тихоокеанский регион. По словам президента Эммануэля Макрона, отказ США от помощи Украине в конце концов подорвет доверие Соединенных Штатов к сдерживанию любого потенциального конфликта с Китаем через Тайвань.

Напомним, группу "Рамштайн" для помощи Украине создал в 2022 году предшественник Хегсета Ллойд Остин. За эти годы страны-члены вместе предоставили около 126 миллиардов долларов военной помощи, в частности оружием. Более 66,5 миллиардов долларов поступило от США.

США до сих пор исполняли обязанности председателя группы, а Остин посещал встречи, которые проводились как в одном месте, так и через видеосвязь.

Хегсет сначала отказался от руководящей роли на "Рамштайн", не предоставляя новой военной помощи, а теперь вообще не участвует в собрании. Группой для поддержки Украины сейчас руководит Германия и Великобритания.

К слову, Пит Хегсет не раз заявлял, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО. А США пытаются заставить Европу взять на себя большую часть финансовой и военной помощи.

Однако сотрудничество Украины с США продолжается в рамках соглашения о полезных ископаемых и инвестиционном фонде для восстановления. Также глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился со специальными посланниками США Стивом Виткоффом и Китом Келлогом. Чиновники общались о переговорах с россиянами и условиях на поле боя. Ожидается также встреча украинской стороны с государственным секретарем Марко Рубио и другими должностными лицами.