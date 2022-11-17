Новая встреча "Рамштайн": обозреватель выделил помощь неожиданного союзника
Встреча в "Рамштайне" относительно поддержки Украины касалась трех ключевых вопросов. В частности, речь шла о продолжении поставок ПВО, боеприпасов и подготовке ВСУ к зиме.
В то же время особенно отличилась военной поддержкой одна из скандинавских стран. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Эксперт отметил, что последняя встреча "Рамштайна" была посвящена ряду вопросов, в частности, наращиванию средств ПВО Украины.
Мы понимаем, что постоянные ракетные атаки – это вызов, и ПВО – это один из приоритетов. Этих комплексов недостаточно, но процесс продолжается. В этом смысле важно, что присоединилась Швеция, которую нужно выделить на этом "Рамштайне". Они объявили о предоставлении дополнительно около 300 миллионов долларов помощи Украине, а также средств ПВО,
– объяснил Мусиенко.
По его словам, шведы не разглашают номенклатуру помощи Украине и не говорят, какие они передают средства.
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В то же время специалист констатировал, что Украина достигла прорыва в отношении стадии реализации договоренностей и поставок некоторых видов ПВО.
"Поставили комплексы IRIS-T и NASAMS, также должны получить HAWK. Также речь идет о передаче Украине комплексов SAMP-T – это очень важно. Также нужно продолжить передавать артиллерийские средства, то есть боеприпасы и снаряды, потому что война продолжается, мы их используем", – добавил аналитик.
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По его мнению, чтобы у ВСУ не было "снарядного голода", на встрече в "Рамштайне" особо посвятили внимание поставке снарядов 155 миллиметров к артиллерии, а также дополнительных ракет к системам "Хаймарс".
"Еще один важный этап – подготовка к зиме и передача всего необходимого Украине сейчас: начиная от зимней одежды для военнослужащих, спальников, палаток и заканчивая зимней резиной для автомобилей, которые использует украинская армия", – резюмировал Мусиенко.
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Новая военная помощь Украине: что известно
- Седьмое заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось 16 ноября. Страны-партнеры объявили новые пакеты помощи.
- 16 ноября стало известно, что Швеция предоставит нашему государству самый большой пакет военной помощи в истории.
- Также продолжает поддерживать Украину Германия. Страна в тот же день предоставила очередной пакет помощи ВСУ.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Вооруженным Силам Украины передадут комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь бойцам защищать свою страну в изнуряющих зимних условиях.
- Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS и испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит армию и сделает небо более безопасным.
- Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете помощи от Соединенных Штатов. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.
- Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны, зенитно-ракетных комплексах и ракетах.