Новая встреча "Рамштайн": обозреватель выделил помощь неожиданного союзника

Встреча в "Рамштайне" относительно поддержки Украины касалась трех ключевых вопросов. В частности, речь шла о продолжении поставок ПВО, боеприпасов и подготовке ВСУ к зиме.

В то же время особенно отличилась военной поддержкой одна из скандинавских стран. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Эксперт отметил, что последняя встреча "Рамштайна" была посвящена ряду вопросов, в частности, наращиванию средств ПВО Украины.

Мы понимаем, что постоянные ракетные атаки – это вызов, и ПВО – это один из приоритетов. Этих комплексов недостаточно, но процесс продолжается. В этом смысле важно, что присоединилась Швеция, которую нужно выделить на этом "Рамштайне". Они объявили о предоставлении дополнительно около 300 миллионов долларов помощи Украине, а также средств ПВО,

– объяснил Мусиенко.

По его словам, шведы не разглашают номенклатуру помощи Украине и не говорят, какие они передают средства.

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В то же время специалист констатировал, что Украина достигла прорыва в отношении стадии реализации договоренностей и поставок некоторых видов ПВО.

"Поставили комплексы IRIS-T и NASAMS, также должны получить HAWK. Также речь идет о передаче Украине комплексов SAMP-T – это очень важно. Также нужно продолжить передавать артиллерийские средства, то есть боеприпасы и снаряды, потому что война продолжается, мы их используем", – добавил аналитик.

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По его мнению, чтобы у ВСУ не было "снарядного голода", на встрече в "Рамштайне" особо посвятили внимание поставке снарядов 155 миллиметров к артиллерии, а также дополнительных ракет к системам "Хаймарс".

"Еще один важный этап – подготовка к зиме и передача всего необходимого Украине сейчас: начиная от зимней одежды для военнослужащих, спальников, палаток и заканчивая зимней резиной для автомобилей, которые использует украинская армия", – резюмировал Мусиенко.

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