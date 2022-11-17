Водночас особливо відзначилась військовою підтримкою одна зі скандинавських країн. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Експерт зазначив, що остання зустріч в "Рамштайні" була присвячена низці питань, зокрема нарощуванню засобів ППО України.

Ми розуміємо, що постійні ракетні атаки – це виклик, і ППО – це один із пріоритетів. Цих комплексів недостатньо, але процес триває. У цьому сенсі важливо, що долучилася Швеція, яку потрібно виділити на цьому "Рамштайні". Вони оголосили про надання додаткових близько 300 мільйонів доларів допомоги Україні, а також засобів ППО,

– пояснив Мусієнко.

За його словами, шведи не розголошують номенклатуру допомоги Україні й не кажуть, що які вони передають засоби.

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Водночас фахівець констатував, Україна досягла прориву щодо стадії реалізації домовленостей і з постачання деяких видів ППО.

"Поставили комплекси IRIS-T і NASAMS, також маємо отримати HAWK. Також мова йде про передачу Україні комплексів SAMP-T – це досить важливо. Також потрібне продовження передачі артилерійських засобів, тобто боєприпасів та снарядів, тому що війна триває, ми їх використовуємо", – додав аналітик.

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На його думку, щоб у ЗСУ не було "снарядного голоду", на зустрічі в "Рамштайні" окремо присвятили увагу постачанню снарядів 155 міліметрів до артилерії, а також додаткових ракет до систем "Хаймарс".

"Ще один важливий етап – підготовка до зими й передача всього необхідного Україні зараз: починаючи від зимового одягу для військовослужбовців, спальників, наметів, й закінчуючи зимовою гумою для автомобілів, які використовує українська армія", – резюмував Мусієнко.

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