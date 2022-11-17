Водночас особливо відзначилась військовою підтримкою одна зі скандинавських країн. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Експерт зазначив, що остання зустріч в "Рамштайні" була присвячена низці питань, зокрема нарощуванню засобів ППО України.
Ми розуміємо, що постійні ракетні атаки – це виклик, і ППО – це один із пріоритетів. Цих комплексів недостатньо, але процес триває. У цьому сенсі важливо, що долучилася Швеція, яку потрібно виділити на цьому "Рамштайні". Вони оголосили про надання додаткових близько 300 мільйонів доларів допомоги Україні, а також засобів ППО,
– пояснив Мусієнко.
За його словами, шведи не розголошують номенклатуру допомоги Україні й не кажуть, що які вони передають засоби.
Яку допомогу отримає Україна після зустрічі в "Рамштайні": дивіться відео
Водночас фахівець констатував, Україна досягла прориву щодо стадії реалізації домовленостей і з постачання деяких видів ППО.
"Поставили комплекси IRIS-T і NASAMS, також маємо отримати HAWK. Також мова йде про передачу Україні комплексів SAMP-T – це досить важливо. Також потрібне продовження передачі артилерійських засобів, тобто боєприпасів та снарядів, тому що війна триває, ми їх використовуємо", – додав аналітик.
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На його думку, щоб у ЗСУ не було "снарядного голоду", на зустрічі в "Рамштайні" окремо присвятили увагу постачанню снарядів 155 міліметрів до артилерії, а також додаткових ракет до систем "Хаймарс".
"Ще один важливий етап – підготовка до зими й передача всього необхідного Україні зараз: починаючи від зимового одягу для військовослужбовців, спальників, наметів, й закінчуючи зимовою гумою для автомобілів, які використовує українська армія", – резюмував Мусієнко.
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Нова військова допомога Україні: що відомо
- Сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 16 листопада. Країни-партнери оголосили нові пакети допомоги.
- 16 листопада стало відомо, що Швеція надасть нашій державі найбільший пакет військової допомоги в історії.
- Також продовжує підтримувати Україну Німеччина. Країна того ж дня надала черговий пакет допомоги для ЗСУ.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що Збройним Силам України передадуть комплект зимового спорядження, щоб допомогти бійцям захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.
- Також на початку листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS та іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить армію та зробить небо безпечнішим.
- Окрім цього, міністр оборони України Олексій Резніков розповів про новий пакет допомоги від Сполучених Штатів. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
- Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. Зокрема, мовиться про системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.