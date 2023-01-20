Есть дополнительные аргументы для оптимизма, – Резников подвел итоги "Рамштайна"
Источник:LIGA.net
Состоялась встреча партнеров Украины в немецком городе Рамштайне, на котором Запад согласовал новый пакет военной помощи нашему государству. Глава минобороны Алексей Резников отметил, какое оружие предоставят нам партнеры.
В пятницу, 20 января, украинское сообщество всколыхнула новость о том, что страны Европы и США не будут предоставлять нам танки Leopard 2. Однако Резников констатировал, что было также обсуждение этого вопроса за "закрытой дверью".
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Украину будут поддерживать столько, сколько потребуется
По словам главы ведомства, все же некоторые государства пришли к согласию относительно того, чтобы начать учебные курсы для украинских танковых экипажей с овладения Leopard 2. Это и оптимистичный прорыв в отношении "Леопардов". Резников подчеркнул, что участники встречи договорились о том, чтобы помогать ВСУ, чтобы те смогли проводить контрнаступления и освобождать территории нашего государства.
Ключевая цель членов клуба "Рамштайн" – это полная поддержка Украины к победе. Победа Украины должна быть однозначной и как можно скорее без каких-либо условий. Это общий настрой и то, что звучало сегодня в зале от всех участников,
– акцентировал он.
В то же время Резников сказал, что некоторые страны объявили о своих пакетах военной помощи не для широкой общественности. Собственно, потому не обо всем можно сегодня говорить.
Единственное, что могу сказать – это дает мне дополнительные аргументы для оптимизма, поскольку речь идет о мощном усилении наших Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны.
– добавил Резников.
Встреча в формате "Рамштайн": последние новости
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк констатировал, что военнослужащим Вооруженных Сил сейчас крайне важно получить танки и самолеты, однако партнеры пока не спешат нам передавать эти виды вооружения.
- Собственно, после этой встречи союзников стало известно, что Финляндия предоставит Украине тяжелое вооружение и боеприпасы. Но в пакете помощи нет танков Leopard 2.
- Кроме того, к этой теме следует напомнить, что за несколько часов перед началом встречи в США объявили о новом пакете военной помощи для нашего государства. В нем, в частности, будут ракеты для ЗРК NASAMS.