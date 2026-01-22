Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что это может быть связано с тем, что украинцы и американцы так договорились, ведь эта встреча могла не привести ни к каким результатам. Публичных заявлений не было, чтобы не возбуждать негативные настроения.

На каком этапе процесс переговоров?

По мнению Владимира Огрызко, пока маловероятно, что Украина подпишет какой-то договор с США по таможенному процессу.

Мой опыт подсказывает, что так просто мы ничего не получаем. Что нам предлагают? Какие-то мнимые 800 миллиардов долларов без того, чтобы потенциальные инвесторы сказали: "Там все тихо, я могу туда вложить свой миллион". А где же эти гарантии безопасности? Если Трамп говорит, что это будет последним из того, что США подпишутся с Украиной,

– сказал он.

Экс-глава МИД Украины считает, что разговоры о восстановлении нашего государства "будут висеть в воздухе" до тех пор, пока не решен вопрос о прекращении огня. Если Россия и дальше каждый день будет атаковать наше государство, то возвращение к мирной жизни невозможно.

Чтобы восстановление украинской территории имело какие-то результаты, наше государство должно получить реальные гарантии безопасности. Пока этого не произойдет, то разговоры о мирном процессе, вероятно, не будут иметь никаких последствий.

Несмотря на все, Украине важно и дальше истощать Россию и быть готовой к противостоянию с оккупационной армией.

