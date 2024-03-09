Просил вернуться и "принести мир": Орбан провел встречу с Трампом
Источник:Reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. После разговора скандальный политик выдал очередное заявление о "мире".
Орбан отметил, что уважает Трампа и призвал того вернуться, чтобы "принести мир". Премьер Венгрии высказал о своем желании поговорить с экс-президентом США 6 марта – тогда он заявил, что разговор будет касаться прекращения войны в Украине.
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Детали разговора политиков
В заявлении предвыборной компании Дональда Трампа говорится, что вместе с Виктором Орбаном во Флориде политики обсудили "широкий спектр вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации".
В то же время после разговора сам венгерский лидер в соцсети Х написал, что возвращение Трампа поможет обеспечить мир в Украине.
Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и могут принести мир. Он один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент,
– сказал он.
Виктор Орбан в видео на Facebook также отметил, что в 2017 – 2021 годах, когда Трамп был президент, сохранялся мир на Ближнем Востоке, а также в Украине. Венгерский премьер убежден, что в Украине не было бы войны, если бы Трампа переизбрали в 2020 году.
Угроза переизбрания Трампа
- После "супервторника" в США стало известно, что как и ожидалось ранее, двумя основными кандидатами на выборах станут Дональд Трамп и Джо Байден. Никки Хейли покинула президентскую гонку, поскольку она одержала победу у Трампа на праймериз только в двух штатах.
- Недавно экс-президент США вызвал Джо Байдена на дебаты перед выборами. Впрочем, Байден сказал журналистам, что господину Трампу "больше нечем заняться". Во время своей избирательной компании Трамп пять раз уклонялся от дебатов с его оппонентами.
- Экс-посол ЕС при США Жуан Вале де Алмейда считает, что Европа не осознает риски от возможной победы республиканца. Там до сих пор нет общего плана действий в случае, если США снизит свою роль в НАТО и поддержку для Украины. Победа Трампа означает изменение вектора движения Соединенных Штатов.