Положительные ожидания: чем может завершиться встреча Зеленского с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября встретится с лидером США Джо Байденом в Белом доме. Есть определенные сигналы, которые свидетельствуют, что украинский лидер привезет решение о дальнобойных ракетах ATACMS, которые позволят ВСУ продвигаться вперед.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Юрий Подорожний. Украина ожидает решения о предоставлении дальнобойных ракет ATACMS, которые могут изменить ход контрнаступления ВСУ
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Есть определенные сигналы
Подорожный считает, что встреча Байдена и Зеленского в Белом доме свидетельствует о том, что для Украины в США подготовили хорошие решения. У него есть положительные ожидания.
Как говорят военные эксперты, ATACMS могли бы изменить ход контрнаступления, войны. Поэтому у меня самые высокие ожидания и желания, что Владимир Зеленский из США привезет то, что сохранит жизнь многим нашим военным и даст нам возможность продвигаться вперед. Поэтому такие положительные ожидания – это сигналы,
– сказал он.
По мнению политтехнолога, то, что официальный визит Зеленского состоится в Белом доме, а не кое-где – положительный сигнал. Кроме того, 6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен посещал Киев.
Подорожній о визите Зеленского в США: смотрите видео
Встреча Зеленского и Байдена: что известно
- В Киев 6 сентября прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. В украинской столице он встретился с Зеленским. Именно тогда впервые прозвучала информация о возможной скорой встрече президента Украины и лидера США.
- Советник президента США Джейк Салливан сообщил, что лидер Штатов Джо Байден 21 сентября встретится с Владимиром Зеленским. Переговоры президентов пройдут в Белом доме.
- Западные СМИ пишут, что одной из тем встречи Зеленского с Байденом могут быть поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. По данным CNN, Байден уже в ближайшее время может принять окончательное решение относительно передачи ракет.
- Также Зеленский посетит Генассамблею ООН. Украинский президент выступит с речью перед сенаторами в 10.00 по восточному времени.
- Помимо поездки в Вашингтон на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Зеленский планирует несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке. В частности, среди его целей будет попытка убедить страны, не занявшие твердую позицию против войны, быть более решительными в своем осуждении России.