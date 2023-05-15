Зеленский встретился с Папой Римским: чем Украине может помочь Ватикан
Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая встретился с Папой Римским Франциском. Эта встреча была важной в контексте обсуждения гуманитарных вопросов и объяснения позиции Украины по видению мира.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он предположил, на какие вопросы мог бы, по желанию, повлиять Папа Римский Франциск.
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Фесенко подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Папы Римского была направлена на то, чтобы расставить приоритеты и объяснить, кто агрессор, а кто жертва в этой войне.
Надо донести до понтифика украинскую позицию. Это не только позиция Президента Украины, но это и позиция украинского народа, общества по окончании войны,
– добавил спикер.
Украине не нужны посредники
Политолог убежден, что важно было напомнить Папе Римскому, что многие прихожане в Украине ждут его визита. Этот приезд стал бы самым мощным мирным жестом папы Римского.
Вдобавок важно было бы напомнить Папе, как относятся к католицизму в России. Там ведь рассматривают Ватикан как исторически враждебную силу. Речь не только об оскорблении, но и об агрессивном отношении.
Очень правильно во время визита было подчеркнуто, что нам нужны не посредники, а нужен справедливый мир. И вот позиция Украины, которым должен быть справедливый мир, напоминание о формуле мира президента Зеленского – это произошло во время встречи,
– заметил аналитик.
Фесенко проанализировал встречу Зеленского и Папы Римского: смотреть видео
Роль в гуманитарных вопросах
На встрече, в частности, обсуждались и гуманитарные вопросы, подчеркнул политолог. Ватикан может сыграть немаловажную роль в этом. В частности, речь идет о возвращении в Украину детей, которых похитили оккупанты.
В Украине много людей, принадлежащих к католической и греко-католической конфессии, и поэтому такой активный контакт между Украиной и Ватиканом должен быть. Но, несмотря на это, у нас есть своя позиция в этой войне, о которой Папе Римскому напомнили,
– резюмировал Фесенко.
Что известно о встрече Зеленского и папы Римского
- Владимир Зеленский рассказал главе Ватикана о единственно возможное видение завершения войны и позиции Украины. Однако наше государство, по его словам, приветствует предложения третьих сторон по содействию завершению войны.
- Видео со встречи можно посмотреть здесь.
- Заметим, что в Ватикане заявили о миротворческой миссии Папы Римского с целью завершить войну между Россией и Украиной. Однако Киев и Москва отрицали информацию об этой инициативе. Также Папа не прочь встретиться с российским патриархом Кириллом и готов поговорить с Владимиром Путиным.