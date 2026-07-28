Стало известно, когда состоится встреча Зеленского и Трампа
В США вскоре состоится встреча президентов Украины и США. Во вторник, 28 июля, в Вашингтоне будут прощаться с Линдси Грэмом, так что туда прибудет много мировых политиков.
Когда именно состоится встреча, стало известно из графика Дональда Трампа .
Когда начнется встреча Зеленского и Трампа?
Встреча президентов Украины и США состоится 28 июля в 16.30 по киевскому времени.
Отмечается, что переговоры будут традиционно проходить в Овальном кабинете.
Будут общаться президенты за закрытыми дверями в присутствии только ограниченного круга аккредитованных СМИ.
Через полтора часа Трамп уже встретится с премьером Израиля Нетаньяху, а после – все отправятся на церемонию прощания с умершим сенатором Линдси Грэмом.
Кстати, издание CNN пообщалось с чиновником Белого дома, который сообщил, что главной темой переговоров Зеленского и Трампа станет текущий мирный процесс между Россией и Украиной.
Этот собеседник, комментируя предстоящую встречу лидеров, подчеркнул, что пора положить конец войне .
Также ранее Владимир Зеленский отмечал, что будет говорить с Трампом о ПВО , в частности ракеты PAC-2 и PAC-3 к ЗРК Patriot, а еще – о договоренностях и в каком формате будет работать наша страна из США.