Зеленский может на следующей неделе снова встретиться с Трампом, – Daily Mail

Встреча Трампа и Зеленского 28 февраля в Белом доме завершилась ссорой. Несмотря на это, украинский и американский президенты уже скоро могут снова встретиться.

Великобритания и Франция разрабатывают мирный план относительно завершения войны в Украине, в частности, речь идет о частичном перемирии "в воздухе, на море и в энергетике". В посте в соцсети "Х" за 4 марта Зеленский поддержал инициативу союзников, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Зеленский поедет не один

Дипломатические источники сообщили, что премьер Британии Кир Стармер и Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон с президентом Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить Трампу "единый фронт" по мирному плану.

Отмечается, что остановка огня может начаться после прекращения воздушных и морских бомбардировок с обеих сторон. В случае успеха обе стороны перейдут к прекращению огня на суше, которое, по словам источника, будет "труднее проверить и легче сорвать".

Президент Макрон сначала предложил приостановить боевые действия в воздухе и на море на один месяц. Однако, ожидается, что это предложение будет бессрочным.

Стармер тем временем надеется убедить Трампа гарантировать американскую систему безопасности как "страховочный механизм", который позволит Великобритании, Франции и другим членам новой "коалиции желающих" отправить свои войска для поддержания мира в Украине, не боясь атак России. Премьер считает, что было бы "полнейшим безумием" отправлять британские войска в опасность без поддержки США.

Однако Трамп до сих пор давал понять, что считает достаточным сдерживающим фактором присутствие американских граждан, работающих над соглашением по поводу полезных ископаемых, для предотвращения дальнейших российских атак.

Напомним, что после ссоры в Овальном кабинете президент Зеленский публично обратился к Трампу, заявив о готовности к миру. Глава США оценил это обращение во время речи в Конгрессе.