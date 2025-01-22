Когда будет встреча с Трампом: Зеленский сделал новое заявление

Президент Зеленский высказался о своей предстоящей встрече с Трампом. Глава государства рассказал, какой будет подготовка к ней.

Владимир Зеленский подчеркнул, что команды Украины и США занимаются организацией его встречи с Трампом, сообщает 24 Канал.

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Когда будет встреча с Трампом

Зеленский прибыл в Украинский дом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Журналистка поинтересовалась у президента, будут ли у него контакты с Трампом в ближайшие дни.

Глава государства отметил, что сначала состоятся командные встречи администраций Украины и США, а затем будут работать над встречей с президентом Трампом.

На вопрос, ожидается ли сокращение помощи от США, Зеленский ответил: "Пока все идет, как идет".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что делается все, чтобы встреча Зеленского и Трампа состоялась как можно скорее.

Также он рассказал, что контакты украинской и американской стороны после инаугурации Трампа уже были.

По поводу даты возможного визита представителя администрации Трампа по Украине Кита Келлога в Киев Ермак отметил: "Посмотрим, возможно, раньше мы туда (в США – 24 Канал) поедем".

Зеленский посоветовал Дональду Трампу применить тотальные санкции против России и передать Украине все необходимое оружие для борьбы с агрессором.