Обстоятельства сыграли роль, – психолог проанализировала встречу Зеленского и Трампа в Риме

Встреча Трампа и Зеленского в Риме действительно оказалась чрезвычайно полезной. Президент США был готов слушать.

Об этом 24 Каналу рассказала психолог Елена Шершнева, заметив, что на встречу Зеленского и Трампа повлияло прощание с Папой Римским. Такие события всегда влияют на эмпатию и повышают человечность.

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Обстоятельства повлияли на все

Как отметила Шершнева, обстоятельства здесь действительно сыграли свою роль. Здесь не было места для выявления лишних эмоций. Трамп был готов больше прислушиваться и понимать Зеленского.

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане / Скриншот с Х

Видим по невербалике, что лидеры склоняются друг к другу. Колени направлены на собеседника. Все говорит о способности слышать друг друга и находить конструктив. Поза Зеленского более открытая. Он жестикулирует руками. У Трампа руки сжаты между коленями. Немного закрытая поза, но нет никакого превосходства,

– подчеркнула Шершнева.

Судя по фотографиям и видео, оба президента общались на равных. Это свидетельствует о том, что они готовы услышать позицию друг друга. Все существенно отличается от того, что было во время их встречи в Белом доме в конце февраля.

Напомним, недавно Трамп заявил, что его встреча с Зеленским в Ватикане прошла хорошо. Также президент США в своем посте в соцсетях допустил, что, возможно, Путин вообще не хочет останавливать войну. Он намекнул, что в таком случае Штаты могут усилить санкции.