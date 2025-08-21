При этом Дональд Трамп может кое-что предложить главе Кремля, чтобы он решился встретиться с президентом Украины. Министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах и дипломат Владимир Огрызко в разговоре с 24 Каналом отметил, какие рычаги помогут президенту США склонить Путина согласиться на переговоры с Зеленским.

Что Трамп может предложить Путину, чтобы он встретился с Зеленским?

Огрызко отметил, что Трамп может пообещать Путину, что после окончания войны в Украине у США и России будут фантастические экономические перспективы, а также частичное снятие антироссийских санкций.

Европейцы очень четко отмечают, что снятие санкций исключительно за что-то – если Путин продемонстрирует, что действительно движется в сторону мира, – понемногу возможно. А если это все блеф и обещания, за которыми ничего не будет, тогда ограничения останутся. Также ЕС на начало сентября готовит 19-й пакет санкций,

– объяснил он.

Это все, что может Путину предложить Трамп, потому что из изоляции, по мнению Огрызко, российский диктатор не выйдет. Ведь Европа продолжает подчеркивать, что Россия остается агрессором.

В то же время для Путина встреча с Зеленским – это красная линия, которую он не может переступить. Глава Кремля много раз повторял, что считает президента Украины нелегитимным. И после переговоров с Трампом у Путина нет желания встречаться с украинским лидером.

Трамп здесь тоже схитрил. Сказал, что просто хочу посадить их за стол переговоров. А для Путина это унижение. Он думал, что с Трампом распишет все карты и потом передаст этот план к исполнению Киеву, но президент США сделал так, чтобы между Украиной и Россией были прямые договоренности. Поэтому Путин, вероятно, стиснув зубы, согласится, и тогда встреча возможна,

– отметил дипломат.

Однако даже если она состоится, то, по его мнению, практического результата не будет, потому что Путин будет стоять на своем, Зеленский – на своем.

Но Трампу нужен процесс. Потом он захочет еще собраться втроем, и будет то же самое. Поэтому шансов, к сожалению, нет,

– сказал Владимир Огрызко.

Единственный шанс экс-министр иностранных дел видит в том, что Европа, Украина и США отработают определенные механизмы окончательного влияния на Кремль. Если такие механизмы будут, а они вполне реальны, вероятно, тогда у Путина не останется ни одного шанса.

Что известно о встрече Зеленского и Путина?