При цьому Дональд Трамп може дещо запропонувати очільнику Кремля, щоб він зважився зустрітися з президентом України. Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках та дипломат Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом зазначив, які важелі допоможуть президенту США схилити Путіна погодитись на перемовини з Зеленським.

Читайте також Путін не готовий до зустрічі із Зеленським: у CNN розкрили головну причину

Що Трамп може запропонувати Путіну, щоб він зустрівся з Зеленським?

Огризко наголосив, що Трамп може пообіцяти Путіну, що після закінчення війни в Україні у США та Росія матимуть фантастичні економічні перспективи, а також часткове зняття антиросійських санкцій.

Європейці дуже чітко зазначають, що зняття санкцій виключно за щось – якщо Путін продемонструє, що справді рухається в бік миру, – потроху можливе. А якщо це все блеф та обіцянки, за якими нічого не буде, тоді обмеження залишаться. Також ЄС на початок вересня готує 19-й пакет санкцій,

– пояснив він.

Це все, що може Путіну запропонувати Трамп, тому що з ізоляції, на думку Огризка, російський диктатор не вийде. Адже Європа продовжує наголошувати на тому, що Росія залишається агресором.

Водночас для Путіна зустріч з Зеленським – це червона лінія, яку він не може переступити. Очільник Кремля багато разів повторював, що вважає президента України нелегітимний. І після переговорів з Трампом у Путіна немає бажання зустрічатися з українським лідером.

Трамп тут теж схитрував. Сказав, що просто хочу посадити їх за стіл перемовин. А для Путіна це приниження. Він думав, що з Трампом розпише всі карти і потім передасть цей план до виконання Києву, але президент США зробив так, щоб між Україною та Росією були прямі домовленості. Тому Путін, імовірно, зціпивши зуби, погодиться, і тоді зустріч можлива,

– відзначив дипломат.

Однак навіть якщо вона відбудеться, то, на його думку, практичного результату не буде, тому що Путін буде стояти на своєму, Зеленський – на своєму.

Але Трампу потрібен процес. Потім він захоче ще зібратися втрьох, і буде те ж саме. Тому шансів, на жаль, немає,

– сказав Володимир Огризко.

Єдиний шанс ексміністр закордонних справ бачить у тому, що Європа, Україна та США відпрацюють певні механізми остаточного впливу на Кремль. Якщо такі механізми будуть, а вони цілком реальні, імовірно, тоді у Путіна не залишиться жодного шансу.

Що відомо про зустріч Зеленського та Путіна?