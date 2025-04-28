Джей ди Вэнс не мешал: политолог указал на другие положительные нюансы встречи Зеленского и Трампа

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа 26 апреля в Ватикане во время похорон Папы Франциска является очень важной в контексте взаимоотношений Украины и США. Она, вероятно, будет иметь положительные последствия, потому что состоялась при благоприятных обстоятельствах.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, отметив, что даже продолжительность разговора президентов США и Украины свидетельствует о ее конструктивности. К слову, Дональд Трамп отметил, что встреча с Владимиром Зеленским прошла хорошо.

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Зеленский нашел нужные слова

Политолог отметил, что благоприятными условиями для встречи президентов США и Украины было даже то, что она состоялась на чужой территории и на ней не присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также не было переводчиков. Благодаря этому во время общения президентов не осуществлялось давления на них.

Эта встреча, по мнению Лесного, очень полезна для Украины, потому что мы должны понять: предыдущие президенты США – Барак Обама и Джозеф Байден – заворачивали свои заявления в яркие обертки, но не всегда делали то, что, обещали.

А Трамп говорит то, что думает, и это очень важно, ведь мы не будем иметь иллюзии, что нас все любят и вокруг нас все крутится. Это не так, на самом деле мир очень жестокий и циничный,

– отметил он.

Важно было, как Зеленский и Трамп сидели один на один, прислушиваясь друг к другу, никто из них не отстранялся, как это происходило на встрече в Овальном кабинете. Также, по мнению политолога, то, что разговор длился 15 минут без переводчиков – это на самом деле очень много времени для такой встречи.

Диалог президентов был конструктивным. Зеленский, видимо, нашел нужные слова, и вообще разговор был правильно выстроен,

– подчеркнул Олег Лесной.

Это также, по его словам, результат работы европейских партнеров Украины, потому что такие встречи тщательно готовятся – и по выбору места ее проведения, и по информационному сопровождению. Поэтому это общение Владимира Зеленского и Дональда Трампа может дать положительный результат.

Напомним, что президент США выразил недовольство тем, что Владимир Путин в очередной раз совершил ракетные обстрелы Киева, и призвал его прекратить атаки на Украину. Трамп выразил сомнение, настроен ли глава Кремля на прекращение войны, и добавил, что Путин должен сесть за стол переговоров, ведь "есть условия для заключения соглашения".