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      Встреча Тимошенко с избирателями: задержаны активисты с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?"

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      На Подоле возле Контрактового дома кандидат в президенты Юлия Тимошенко запланировала встречу с избирателями. Пока сторонники ждут ее прибытия, уже произошла драка. Полиция задержала активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?".

      В полиции сообщили, что на Контрактовой площади задержали "организованную группу парней с закрытым лицом".

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      Полиция задержала активистов с плакатами с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с "Кто заказал Катю Гандзюк?". Их забрали в полицейский участок.

      Мы также знаем, что правоохранители получили команду убрать всех, кто пришел спросить у Тимошенко об убийстве Кати Гандзюк,
      – отметили активисты.

      поліція київ
      Полиция задержала активистов в Киеве

      Правоохранители отметили, что в служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

      поліція київ активісти
      Найденные предметы у активистов

      "Мы не допустим никаких провокаций и не позволим любым группам нагнетать обстановку и провоцировать конфликты", – прокомментировал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина испытала ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления.
      Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Спустя активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

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      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Новости Киева Екатерина Гандзюк Юлия Тимошенко
      Источник: 24 канал
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