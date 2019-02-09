Встреча Тимошенко с избирателями: задержаны активисты с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?"

На Подоле возле Контрактового дома кандидат в президенты Юлия Тимошенко запланировала встречу с избирателями. Пока сторонники ждут ее прибытия, уже произошла драка. Полиция задержала активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?".

В полиции сообщили, что на Контрактовой площади задержали "организованную группу парней с закрытым лицом".

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Полиция задержала активистов с плакатами с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с "Кто заказал Катю Гандзюк?". Их забрали в полицейский участок.

Мы также знаем, что правоохранители получили команду убрать всех, кто пришел спросить у Тимошенко об убийстве Кати Гандзюк,

– отметили активисты.



Полиция задержала активистов в Киеве

Правоохранители отметили, что в служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.



Найденные предметы у активистов

"Мы не допустим никаких провокаций и не позволим любым группам нагнетать обстановку и провоцировать конфликты", – прокомментировал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина испытала ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления.

Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Спустя активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.