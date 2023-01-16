Лукашенко выполняет все требования Путина: названо, при каких условиях Беларусь будет наступать

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко находится в прямой зависимости от российского диктатора Владимира Путина. Все его действия контролируются из России.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель иностранных дел Объединенного переходного кабинета Беларуси Валерий Ковалевский. По его словам, такая боязнь Лукашенко объясняется страхом потерять власть.

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Достоверность участия белорусского войска в войне

Валерий Ковалевский рассказал, что вступление Беларуси в войну против Украины на стороне России – это вопрос времени.

"Для Путина нет никакого значения, как это будет иметь отражение на отношениях между белорусами и украинцами", – напомнил Ковалевский.

Представитель иностранных дел Объединенного переходного кабинета Беларуси прокомментировал, что радикальные решения будут приниматься в случае развертывания двух сценариев. Согласно первому, Россия понесет поражение на фронтах, попытается спасти ситуацию и потребовать резервов.

Беларусь в определенном смысле – это и есть резерв для Путина,

– заметил он.

Второй вариант развития событий – Россия сможет изменить ситуацию на линии разграничения и продвинется вперед.

"Тогда также будет момент, когда белорусское войско может получить указ от Путина выдвигаться вперед", – пояснил Ковалевский.

По его словам, вероятность вступления белорусских военных в эту войну повышается с каждым днем.

Валерий Ковалевский рассказал, при каких условиях Беларусь вступит в войну на стороне России: смотрите видео

Зависимость Лукашенко от Путина

Валерий Ковалевский отметил, что, по мнению белорусских экспертов, Лукашенко выполнит решение, которое для него сформулирует Путин.

Я не вижу, как Лукашенко сможет отказать Путину. Он абсолютно подконтролен Путину и очень зависим от него,

– подчеркнул он.

Лукашенко часто выполняет все требования Путина. В частности, ярким доказательством тому частые визиты самопровозглашенного главы Беларуси в Россию. По мнению Ковалевского, у них точно нет туристического подтекста.

"Такие поездки Лукашенко в Путин сегодня имеют единственную цель – согласование происходящего доработки определенных шагов", – подчеркнул он.

Однако единственная вещь, которая может сдерживать самопровозглашенного президента Беларуси – это реакция людей. Это может стать причиной свержения режима Лукашенко, а значит, будет свидетельствовать о потере Путиным своего единственного союзника.

Выступает ли Лукашенко за мир

Валерий Ковалевский рассказал, что не видит, что Лукашенко как-то способствует миру для украинцев или налаживанию мирного процесса между сторонами. Ситуация пока противоположная.

Он все больше и больше вовлекает Беларусь в эту войну, выполняя все требования со стороны Путина,

– подчеркнул он.

По его мнению, для самопровозглашенного президента Беларуси мир наступит, если Украину проиграет, сложит оружие и согласится на все условия со стороны России. Однако этого, конечно, никогда не произойдет.

"Тогда Лукашенко почувствует себя победителем и сможет собрать все трофеи, весь урожай от победной войны", – рассказал Ковалевский.

По его словам, для Лукашенко война это и есть мир.

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