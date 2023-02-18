Условие вступления в войну: политтехнолог подметил интересную деталь в заявлении Лукашенко

Александр Лукашенко готов помогать Владимиру Путину в войне против Украины, потому что ему нужны российские деньги. Однако официальное вступление Беларуси в войну возможно только при одном условии.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, Лукашенко и на этот раз поехал в Россию за деньгами, потому что в Беларуси огромный "бюджетный кризис".

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Интересная деталь в заявлении Лукашенко

Кроме того, накануне визита к российскому диктатору Лукашенко специально публично озвучил позицию вступления белорусских военных в войну против Украины.

На пресс-конференции перед поездкой Лукашенко прямо очертил публичную позицию, что белорусская армия вступит в войну только в одном случае – если украинская армия нападет на его людей,

– сказал Шейтельман.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси специально употребил такую формулировку. То есть даже если бы Украина начала обстреливать российских военных и их базы на территории Беларуси, то Лукашенко все равно не вступит в войну.

"Нельзя сказать, что Лукашенко потерял какую-то степень независимости. Все, что можно было, он потерял давно, но последнее не отдает", – подытожил политтехнолог.

Шейтельман о вступлении Беларуси в войну: смотрите видео

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