Расширение НАТО важно для Украины, – Данилов надеется на членство после Швеции

До войны, которую начал кремлевский диктатор Владимир Путин, Финляндия и Швеция не стремились к вступлению в НАТО. Расширение Альянса имеет большое значение для Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Данилов прокомментировал расширение НАТО

Секретарь СНБО отметил, что когда Путин начинал горячую фазу войны 24 февраля 2022 года, он не подозревал, что Финляндия и Швеция начнут процедуру вступления в НАТО.

Сегодня Финляндия является полноправным членом НАТО, и в ближайшее время подобную процедуру пройдет и Швеция. Тогда у НАТО будет 32 страны. Я бы очень хотел, чтобы цифра 33 была за нами,

– заявил Данилов.

По его словам, кроме Украины, сегодня нет ни одной страны мира, которая воевала бы и побеждала так называемую "вторую армию мира".

Комментируя ядерные угрозы России, в частности, со стороны министра обороны страны-террористки, секретарь СНБО подчеркнул, что Сергей Шойгу является представителем страны-колонизатора. Устрашениями Кремль привлекает к себе внимание, потому что ему очень нужны переговоры для выхода из тупика, в который он загнал сам себя.

"На территории Беларуси есть "Искандеры" из РФ. Могут ли они нести ядерное оружие? Да, конечно, могут, но для этого нужно перемещение ядерных боеголовок", – подчеркнул Данилов.

При этом он напомнил, что Россия брала обязательства по нераспространению ядерного оружия.

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