На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.
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Данілов прокоментував розширення НАТО
Секретар РНБО зазначив, що, коли Путін починав гарячу фазу війни 24 лютого 2022 року, він гадки не мав, що Фінляндія і Швеція розпочнуть процедуру вступу до НАТО.
Сьогодні Фінляндія є повноправним членом НАТО, і найближчим часом таку процедуру пройде і Швеція. Тоді в НАТО буде 32 країни. Я б дуже хотів, щоб цифра 33 була за нами,
– заявив Данілов.
За його словами, крім України, сьогодні немає жодної країни світу, яка б воювала й перемагала так звану "другу армію світу".
Коментуючи ядерні погрози Росії, зокрема з боку міністра оборони країни-терористки, секретар РНБО підкреслив, що Сєргєй Шойгу є представником країни-колонізатора. Залякуваннями Кремль привертає до себе увагу, бо йому конче потрібні перемовини для виходу з глухого кута, в який він загнав сам себе.
"На території Білорусі є "Іскандери" з РФ. Чи можуть вони нести ядерну зброю? Так, звичайно, можуть, але для цього потрібне переміщення ядерних боєголовок", – наголосив Данілов.
При цьому він нагадав, що Росія брала зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
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Україна – НАТО: останні новини
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом Альянсу. Проте для цього їй потрібно перемогти Росію у війні.
- Водночас аналітики видання Financial Times зауважили, що НАТО не запропонує Україні вступ найближчим часом, однак допомагатиме у військовому протистоянні з Росією.
- Варто зауважити, що 4 квітня очільник МЗС України Дмитро Кулеба прибув у Брюссель на зустріч Комісії Україна – НАТО. Там він обговорював надання нашій державі зброї для контрнаступу.