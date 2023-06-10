Запад уже понимает, что может вмешаться в войну открыто: что может стать толчком
Впечатляющие успехи Вооруженных Сил Украины могут повлечь за собой разрушительные дестабилизирующие процессы внутри России. Страны Запада это понимают и занимают выжидательную позицию.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, сегодня на Западе обсуждают вероятные сценарии более широкого вовлечения НАТО в боевые действия против России.
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Запад ждет результаты контрнаступления
Страны Запада находятся в ожидании. Они рассчитывают, что успехи Украины в поле боя запустят внутренние процессы в России, которые приведут к падению режима Путина. Таким образом, им не придется напрямую вмешиваться в войну и ликвидировать российского тирана.
"Сейчас все затаили дыхание перед украинским контрнаступлением. Это определяющая точка, от которой будет зависеть многое: как события будут развиваться дальше, пойдет ли дальше в своих ядерных угрозах Путин и тому подобное", – отметил Мусиенко.
Александр Мусиенко прокомментировал возможность введения войск НАТО в Украину: смотреть видео
НАТО должно быть единым
Также военный эксперт прокомментировал заявление бывшего генсека НАТО Расмуссена, допустившего возможность введения войск части стран НАТО на территорию Украины. По его мнению, экс-генсек предполагал, что НАТО должно быть консолидировано и проявить единую позицию в возможном противостоянии с Россией.
Неправильно, когда одни государства НАТО более вовлечены в войну, а другие занимают выжидательную позицию,
– добавил он.
Может ли НАТО вступить в войну
- Генеральный секретарь НАТО (2009–2014) Андерс Фог Расмуссен заявил, что отдельные страны НАТО могут ввести свои войска на территорию Украины, если Альянс не сможет принять конкретные решения на саммите в Вильнюсе.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные государства не будут вводить свои войска на территории государства до окончания войны
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает конкретных шагов от НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится уже в июле: "если не будет сигнала о нашем вступлении, нет причин там находиться".