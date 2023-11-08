Какие условия и сроки вступления Украины в ЕС рассматривают: детали переговоров в Брюсселе
Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры по вступлению с Украиной. Однако Киев смог полностью выполнить лишь 4 из 7 критериев, сопровождавших предоставление нашему государству статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В то же время, в 3 рекомендациях Украина достигла большого прогресса. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко в Брюсселе подробнее рассказала об условиях и сроках вступления Украины в ЕС, о которых сегодня говорили.
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Условия вступления в ЕС
Как отметила корреспондентка, Брюссель посоветовал Украине усилить борьбу с коррупцией, снизить чрезмерное влияние олигархов на законодателей и выполнить все реформы в законодательстве по нацменьшинствам.
Следующий шаг – принятие политического решения Европейского Совета о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Единогласное решение должны одобрить 27 стран-членов Европейского Союза.
В случае положительного решения, ожидаемого Украиной, переговорный процесс начнется сразу после саммита ЕС в декабре этого года,
– подчеркнула Назаренко.
По данным наших источников в Брюсселе, они уверены, что Украина сможет завершить все необходимые реформы к марту 2024 года. После этого Еврокомиссия представит еще одну оценку и может порекомендовать Европейскому Совету согласовать переговорную рамку для Украины.
Кто попытается блокировать вступление
Перед этим Киев и Брюссель будут вместе разрабатывать новую дорожную карту для Евроинтеграции. Это означает, что Украина будет выполнять новые реформы на пути вступления в ЕС.
Заметим, правительство Венгрии уже заявляло, что будет блокировать переговоры о вступлении для Украины. В частности, из-за неполного выполнения рекомендаций по нацменьшинствам.
София Назаренко о деталях переговоров в Брюсселе: смотреть видео
Впрочем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина все-таки выйдет на положительное решение Европейского Совета в декабре этого года.
Процесс "скрининга" и вероятная дата вступления Украины в ЕС
Дальше следующим шагом, который мы ожидаем от Еврокомиссии, будет так называемый "скрининг". Тогда Еврокомиссия сравнит насколько украинское законодательство приблизилось к законодательству ЕС,
– объяснила Софья Назаренко.
По данным чиновников в Брюсселе, обычно процесс "скрининга" занимает более 2 лет. Впрочем, в Еврокомиссии хотят ускорить процесс и преодолеть процедуру для Украины за пол года.
В Брюсселе не могут спрогнозировать окончательную дату принятия Украины в ЕС. Ведь скорость принятия решения зависит от усилий нашего государства в реформах.
Несмотря на это глава Европейского Совета Шарль Мишель допускает, что Украина может присоединиться к Европейскому Союзу в 2030 году, если будут выполнены все необходимые условия.
Вступление Украины в ЕС: что известно
- Урсула фон дер Ляен сегодня, 8 ноября, сообщила, что Украина выполнила более 90% рекомендаций, выдвинутых ЕК вместе с предоставлением Украине кандидатского статуса. В частности, она похвалила Украину за то, что она продолжает воплощать реформы, несмотря на полномасштабную войну.
- Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, что сопровождали предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В то же время другие три критерия сопровождаются рекомендациями Европейской комиссии по дальнейшему выполнению.
- Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на решение Еврокомиссии, поблагодарив всех, кто помогал. Украинский лидер подчеркнул, что история Украины и Европы сделала "правильный шаг".