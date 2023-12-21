Путин его, возможно, даже не просит: что стоит за риторикой Орбана по поводу вступления Украины в ЕС

Виктор Орбан жалуется, что вступление Украины в ЕС заберет у Венгрии все европейские деньги. Это странное заявление, ведь у него были возможности построить успешное государство, но он все "просадил".

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, заметив, что в Украине появилась еще одна причина вступления в ЕС – чтобы эти деньги не достались Орбану. Он ведь снова их разворует.

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Почему Орбан делает такие заявления

Как отметил Давидюк, Украина точно будет в ЕС, что бы ни говорил Орбан. Он уже утверждал, что заблокирует процедуру переговоров о вступлении. Но нет – они начались.

В целом Евросоюз всегда работает по принципу, что вступившие страны получают то же, что имели предшественники. Так, Польше в свое время давали по 20 – 30 миллиардов евро ежегодно. Венгрия, Словакия получали денежные средства.

Думаю, что Орбан занял позицию жалкого шута, который постоянно скулит, не потому, что его попросил Путин. А потому, что ему приятно быть в такой позиции. Он просто завидует, что кто-то получит сотни миллиардов евро, а он будет смотреть на это,

– сказал Давидюк.

Самое интересное то, что Орбан хочет походить на таких правителей как Мухаммед ибн Салман из Саудовской Аравии или же на Реджепа Эрдогана. Только вот Турция уже построила свой первый танк, первый электромобиль, атомную электростанцию. А Орбан вообще ничего не сделал.

К примеру, идущий через Венгрию автобан построили полностью за деньги ЕС. От Орбана нет никаких больших проектов.

Только "собачьи будки и большие пирамиды обещаний", которые начинают сыпаться. Поэтому ясно, что он переживает из-за вступления Украины, Молдовы, балканских государств. Им будут давать деньги, а он никому не нужен. У него бедное сельскохозяйственное государство, впавшее в автократию без свободы слова. Понятно, что оно будет "задыхаться". До этого довел сам Орбан. Но время его уже прошло,

– сказал Давидюк.

Позиция Орбана по вступлению Украины в ЕС: коротко