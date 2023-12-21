Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що в Україні з'явилася ще одна причина вступити до ЄС – щоб ці гроші не дісталися Орбану. Адже він знову їх розкраде.

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Чому Орбан робить такі заяви

Як наголосив Давидюк, Україна точно буде в ЄС, що б не говорив Орбан. Він вже казав, що заблокує процедуру переговорів про вступ. Але ні – вони почалися.

Загалом Євросоюз завжди працює за принципом, що ті країни, які вступили, отримують те ж, що мали попередники. Так, Польщі свого часу давали по 20 – 30 мільярдів євро щороку. Угорщина, Словаччина отримували кошти.

Думаю, що Орбан зайняв позицію жалюгідного блазня, який постійно скиглить, не через те, що його попросив Путін. А через те, що йому приємно бути в такій позиції. Він просто заздрить, що хтось отримає сотні мільярдів євро, а він буде дивитися на це,

– сказав Давидюк.

Найцікавіше те, що Орбан хоче бути схожим на таких правителів як Мухаммед ібн Салман з Саудівської Аравії або ж на Реджепа Ердогана. Тільки от Туреччина вже збудувала свій перший танк, перший електромобіль, атомну електростанцію тощо. А Орбан взагалі нічого не зробив.

До прикладу, автобан, який йде через Угорщину, збудували повністю за гроші ЄС. Від Орбана немає ніяких потужних проєктів.

Тільки "собачі будки та великі піраміди обіцянок", які починають сипатися. Тому зрозуміло, що він переживає через вступ України, Молдови, балканських держав. Їм даватимуть гроші, а він нікому не потрібен. У нього бідна сільськогосподарська держава, яка впала в автократію без свободи слова. Зрозуміло, що вона буде "задихатися". До цього довів сам Орбан. Але час його вже пройшов,

– сказав Давидюк.

Позиція Орбана щодо вступу України до ЄС: коротко