Вызов не только для Украины: каковы главные трудности на пути нашего государства в Евросоюз

Украина 25 июня начала официальные переговоры с Европейским Союзом о вступлении. Однако есть вызовы не только для Украины, но и для ЕС относительно членства нашего государства.

Это 24 Каналу отметил политолог Тарас Загородний. По его мнению, не стоит настраиваться на быстрые темпы вступления Украины в Евросоюз.

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"Это огромный вызов прежде всего для ЕС. Мы должны понимать, что не все зависит от Украины. Даже если мы выполним все критерии достаточно быстро, это не означает, что Украина будет быстро принята в ЕС. Из-за разных, прежде всего экономических причин", – сказал он.

Почему это вызов для ЕС

Тарас Загородний отметил, что Украина – это самая большая страна Европы. Поэтому есть вопрос, в частности, сможет ли Евросоюз платить нашему государству соответствующие дотации.

Кроме того, в ЕС есть вопросы к Украине относительно того, как построена наша экономика. В частности, относительно сельского хозяйства. Украина будет нуждаться в огромных аграрных дотациях.

Мы должны понимать, что в таком виде сельское хозяйство у нас существовать не может. Акцент должен быть на фермерах, перестраивать наши агрохолдинги. В частности, налоговой политикой, чтобы они инвестировали в производство, например, сельской хозяйственной техники, в технологии, в производство оборудования для биогазовых установок и так далее,

– предположил политолог.

По его словам, Украина должна искать свое место в ЕС. Например, наше государство может быть оборонным хабом Европы. Для этого нужно уже сейчас налаживать технологические связи с оборонными компаниями США и Европы.

"Например, дать возможность нашим оборонным компаниям уже сейчас экспортировать оружие в ЕС, чтобы они и валюту завозили в страну, выстраивать технологические цепи, чтобы было постоянно загружено производство", – считает он.

Кроме того, есть маастрихтские критерии, которых должна придерживаться страна, чтобы претендовать на вступление ЕС. Украина эти критерии не выдерживает сейчас. Поэтому чтобы интегрироваться в Евросоюз, наше государство должно решить много внутренних вопросов.

"Но мы не должны комплексовать, чтобы украинцы не думали, что нас не берут в ЕС, потому что мы такие плохие. Нет, это не так. Для Евросоюза – это огромный вызов. Выдержит ли он этот вызов – большой вопрос", – добавил Загородний.