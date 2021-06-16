Кардинально изменит баланс сил, – Потураев сказал, что означает вступление Украины в ЕС и НАТО

Очень важно, чтобы Украина вступила в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора. Ведь это кардинально изменит ситуацию.

В частности между различными частями Европы появится равенство. Такое мнение в программе "Что это было?" выразил депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

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По его словам, вступление Украины будет означать, что Центральная и Восточная Европа впервые начнут иметь ровный голос с так называемой "старой" Европой.

Вступление Украины в НАТО и ЕС кардинально меняет баланс сил в самом ЕС и НАТО,

– подчеркнул Потураев.

Он отметил, что необходимо понимать: страны Центральной и Восточной Европы – это государства, которые точно знают, как опасна Россия в своем авторитарном режиме.

"Она является классическим фашистским режимом. Это очень боятся признавать в Европе", – добавил народный депутат.

Коротко о членстве Украины в НАТО и ЕС

Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, она имеет статус партнера Альянса.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, наше государство имеет все шансы, чтобы присоединиться к организации.

Правительство 9 июня утвердило внешнеполитическую стратегию Украины, которая направлена на членство в НАТО и ЕС.

Министерство экономики намерено обновить Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом до октября 2021 года.