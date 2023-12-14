"Могла бы убить взглядом": премьер-министр Латвии распространила шутку о Викторе Орбане

Европейский совет 14 декабря принял историческое решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это произошло, несмотря на категорическую позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

До этого сетью ширилось фото с подписью, что видевшаяся со своим венгерским коллегой премьер-министр Латвии Эвика Силиня "могла бы убить Орбана взглядом". Соответствующую шутку распространила на своей странице в соцсети Х, ранее известной как твиттер, и сама глава латвийского правительства, передает 24 Канал.

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Эвика Силиня могла бы "сжечь" Орбана взглядом

Сначала фото из Силини распространила ученая Уна Бергман, подписавшая фото встречи главы латвийского правительства и Орбана: "Если бы можно было убить взглядом, или встреча премьер-министров Латвии и Венгрии в Брюсселе". Масло на холсте, 2023".

Ученая распространила шутку об Орбане и Силини / Фото по аккаунту Уны Бергман в соцсети Х

Впоследствии эту шутку подхватила и сама героиня снимка. Она подчеркнула, что это было "сегодняшнее горячее фото с заседания Евросовета".

Ты "притягиваешь взгляды",

– прокомментировала это сообщение Силиня.

Силиня прокомментировала шутку с Орбаном / Фото с аккаунта Эвики Силини в соцсети Х

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