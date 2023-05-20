"Линии до 24 февраля больше не существует": какие возможны гипотетические варианты на вступление Украины в НАТО
Украина не может вступить в НАТО, пока идет полномасштабная война. Впрочем, можно предположить вариант, когда часть страны присоединяется к Альянсу без временно оккупированных территорий.
Такой вариант в разговоре 24 Каналу предположил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он упомянул один прецедент, который связан с ЕС.
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"В теории есть прецедент по ЕС с Кипром. Можно взять половину страны в НАТО и сказать: гарантия распространяется на эту территорию, а на эту нет. Кстати, во время переговоров в марте прошлого года в Стамбуле там был разговор об этом. Не было слова НАТО, но был разговор о гарантиях от США и еще нескольких стран, которые не распространялись бы на Крым и территории ДНР и ЛНР", – сказал политтехнолог.
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Впрочем, это сложный вопрос, поскольку четкая линия в Донецкой и Луганской областей не была юридически зафиксирована.
Чтобы мы не предполагали, нет понятия "линия до 24 февраля". Потому что она нигде юридически не была закреплена, не описана нигде. Это было что-то по факту сформированное, но нигде не описано, нигде не зарегистрировано и мы никогда не договоримся о том, где она проходила,
– объяснил Шейтельман.
Он резюмировал свое мнение тем, что временные рамки возвращения Крыма могут быть разными. А по Донбассу такая ситуация невозможна.
"Невозможно прорисовать линию: вот здесь НАТО, здесь не НАТО. По Крыму можно", – добавил он.
Вступление Украины в НАТО: последние события
- Министр обороны Великобритании Бен Воллес во время пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине заявил, что пока речь не идет о вступлении Украины в НАТО. Вероятно, этот вопрос будет решаться после победы.
- В вопросах присоединения Украины к Альянсу после победы тоже нужны гарантии. Их могут предоставить на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Так, во время своего европейского турне Президент Украины Владимир Зеленский совершил важное действие – Германия и Франция подписали декларацию, в которой поддерживают вступление нашей страны в Альянс.
- Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сделал противоречивое заявление. Он подверг критике тех, кто выступает против присоединения Украины к НАТО. Впрочем, он допустил присоединение нашего государства без Крыма. То есть политик не рассматривает возможность возвращения границ 1991 года.