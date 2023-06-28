Резников поднимает ставки: министр обороны назвал четкие требования к саммиту в Вильнюсе

В скором времени в столице Литвы, Вильнюсе, состоится саммит стран Североатлантического альянса. Глава Минобороны нашего государства Алексей Резников имеет немало ожиданий от этого события.

Именно 11 и 12 июля представители НАТО встретятся, чтобы, в частности, обсудить вопросы безопасности и российско-украинской войны. В то же время Резников ожидает, что Киев получит приглашение на вступление в Блок.

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Украина должна стать членом НАТО

Как констатировал чиновник, это мероприятие станет возможностью для стран-членов Североатлантического договора исправить ошибку, которая была сделана на саммите НАТО в Бухаресте еще в 2008 году.

Тогда Киев должен был получить план действий по членству в Альянсе (ПДЧ), однако этого не произошло из-за давления России на Запад, включая Германию и Францию.

Мы реалисты и не требуем невозможного. Поэтому наши ожидания от Вильнюсского саммита НАТО очень реалистичны: получить гарантию приглашения в НАТО после победы Украины в войне. Мы готовы немедленно подписать протокол о вступлении, чтобы начать процедуру ратификации и окончательного присоединения,

– заявил украинский министр.

Кроме того, он сказал, что именно в интересах НАТО укрепить свой восточный фланг, ведь очевидно, что Россия будет нести угрозу в скором будущем.

НАТО: последние новости

Генсек Блока Йенс Столтенберг констатировал, что в НАТО готовы в случае чего бороться с Беларусью и Россией. С его слов понятно, что в Альянсе не исключают, что диктаторы этих стран могут принять решение о нападении на Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал не так давно, что наше государство уже фактически член НАТО, хотя и юридически нам еще "нужно вступить" в эту организацию. Как он подчеркнул, именно странам Договора выгодно, чтобы мы стали членом НАТО.

Вместе с тем сенаторы США, демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм, заявили, если Россия применит ядерное оружие в Украине, то это сочтут нападением на Североатлантический Альянс.

По словам Резникова, абсолютное большинство украинцев, 83%, поддерживают вступление нашего государства в Альянс. Это рекордно высокий показатель за все время нашей Независимости.