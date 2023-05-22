Вступление Украины в НАТО: в WSJ узнали, что планирует Запад и при чем здесь Израиль

СМИ рассказали о планах Запада по защите нашего государства от соседней страны-агрессорки. Украина может получить гарантии безопасности от нескольких европейских государств. А главным защитником от России, вероятно, станут США.

Западные журналисты пообщались с польским президентом Анджеем Дудой и анонимными западными чиновниками. Они рассказали изданию о планах Запада по вступлению Украины в Альянс и его защите от российских оккупантов.

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Что предлагают Украине союзники

Как говорят источники WSJ, пока вопрос о членстве нашей страны в НАТО вроде бы не стоит. Однако западные партнеры предлагают Киеву модель безопасности по образцу Израиля. Эта концепция начала разрабатываться в сентябре 2022 года. Ее создали бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и действующий глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Аналог "израильской модели" облегчит для союзников поставки в Украину оружия и передачи нашему государству технологий. Как пояснил Дуда, будущий договор даст России понять, что Украина получила гарантии безопасности, которые не закончатся со временем или из-за усталости. В то же время, этот документ не будет связан с российско-украинскими переговорами или каким-либо мирным процессом.

Кто будет гарантировать Украине безопасность

США, вероятно, станут главным гарантом безопасности для Украины. Также стать гарантами могут еще 3 страны: Великобритания, Франция, Германия. Планируется, что эти 4 государства заключат с Киевом договор о гарантиях безопасности.

Это не окончательная модель. По словам анонимного источника WSJ, продолжаются переговоры между Украиной и ее западными партнерами по поводу будущего документа.

Договор, созданный по образцу "израильской модели", повлияет на развитие полномасштабного российского вторжения. Он также начнет влиять и на процесс продвижения нашего государства в НАТО, а сам Альянс не будет считаться стороной конфликта. По данным СМИ, его утверждение может произойти на саммите в Вильнюсе.

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