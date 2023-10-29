Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся в декабре, – премьер-министр Финляндии
Источник:Yle
Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже в декабре. Финский премьер заявил, что у страны есть успехи в выполнении поставленных их задач.
Следует отметить, что в вечернем обращении 29 октября Владимир Зеленский анонсировал развитие отношений с Евросоюзом. Украину ожидают весомые ноябрь и декабрь.
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Переговоры скоро начнутся
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что переговоры между Евросоюзом и Украиной по членству могут начаться уже в декабре этого года. Соответствующее заявление он сделал на заседании партийного совета Коалиционной партии.
По-моему, Украина достаточно хорошо продвинулась в выполнении тех задач, которые были поставлены перед ней (для вступления в ЕС – 24 Канал),
– заявил финский политик.
Он добавил, что через неделю будет готов отчет о том, насколько продвинулось выполнение странами-претендентами требований для присоединения к Евросоюзу.
Следует отметить, что депутат Европарламента от коалиционеров Сирпа Пиетикайнен также считает, что переговоры о вступлении Украины начнутся в скором времени.
Украина будет в Евросоюзе
- Президент Европарламента ожидает, что начало переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз начнется в конце 2023 года. Украина реализовала соответствующие условия для этого решения.
- Президент подчеркнул, что Украина практически реализовала семь рекомендаций Еврокомиссии и более простые решения и решения, которые были сложными для политиков, Зеленский рассчитывает на единство ЕС в ответ на решение о начале переговоров по вступлению Украины.
- Исполнительные власти Евросоюза 8 ноября планируют представить свою оценку прогресса, которого Украина достигла в ее заявке на членство Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.