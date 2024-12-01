Вступление во время войны невозможно: что было бы самым большим достижением Украины в сотрудничестве с НАТО

Вступление Украины в НАТО во время войны невозможно. Зато наша страна сейчас работает над другим процессом по Альянсу, который бы сделал невозможным шантаж России относительно вступления.

Об этом 24 Каналу рассказал нардеп, председатель Постоянной делегации ВР Украины в ПА НАТО Егор Чернев, отметив, что Украине важно приглашение. Его наша страна может получить двумя путями.

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Что было бы самым большим достижением Украины в сотрудничестве с НАТО

По словам нардепа, сейчас для Украины важно именно приглашение в НАТО. Это не критическим шагом для Альянса, который бы он не мог сделать и который привел бы к эскалации.

Важно понимать, что приглашение – это не членство. Между этими двумя процессами могут быть годы. Членство может быть только после завершения войны.

Однако, чтобы снять этот вопрос с повестки дня в России, чтобы она не торговала и не шантажировала этим сам Альянс, самое время сегодня показать, что тот путь, который закрепили в финальном коммюнике на саммите в Вашингтоне, как необратимый путь Украины в НАТО, можно закрепить как раз приглашением,

– отметил Чернев.

Это будет означать что наша страна в будущем точно станет членом Альянса. Каждая страна, которая когда-либо имела приглашение, всегда потом получала членство. В зависимости от определенных действий, которые страны должны были сделать для вступления, измерялось время до него. В среднем, это длилось 4 – 5 лет.

Интересно! Владимир Зеленский заявил, что власть считает вполне реальным вариант, когда Украина становится членом НАТО, однако во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи НАТО, согласно которой вся организация отвечает на агрессию против одного из ее членов.

Нардеп объяснил, что сейчас есть 2 пути по приглашению и будущего членства Украины в НАТО: политическая воля наших партнеров (тогда они сделают этот шаг, несмотря на шантаж России, показав, что являются лидерами Запада) и максимальное ослабление страны-агрессора (тогда она не сможет как-то ответить на вступление Украины в Альянс).

Сейчас из-за войны мы ослабляем Россию, но с Путиным в Кремле вряд ли как-то изменится агрессивная позиция относительно нашего членства в НАТО. Поэтому или переждать смерть Путина и тогда в России что-то изменится, или, не дожидаясь, наши партнеры должны найти в себе смелость и лидерство,

– отметил Чернев.

Кстати, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудили вступление Украины в НАТО во время телефонного разговора. Блинкен поддержал призыв главы украинского МИДа пригласить наше государство в Альянс уже в декабре 2024 года.