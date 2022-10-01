ВСУ превышает боевой потенциал 25 стран: кто может толкать палки в колеса на пути в Альянс

Украина интересна Североатлантическому Альянсу, поскольку сегодня является главным фактором безопасности всего мира. Кроме того, Сухопутные войска ВСУ превышают боевой потенциал 25 стран НАТО, находящихся в Европе.

То есть суммарно европейские страны Альянса не имеют таких боеспособных Сухопутных сил, как одна Украина. Об этом 24 канала рассказал глава ОО "Украина в НАТО" и член Атлантического совета Юрий Романюк.

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Кто может быть против нашего вступления в Альянс

Впрочем, есть ряд европейских политиков, которые могут быть против вступления Украины в НАТО. К примеру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими настроениями. Кроме того, мы не знаем, какое правительство на момент нашего вступления будет в Греции или Италии.

От этих стран можно потенциально гипотетически ожидать, что они постараются ставить нам палки в колеса,

– отметил член Атлантического совета.

Он подчеркнул, что для решения этих вопросов длительный переговорный процесс, а также нашему вступлению будет способствовать давление Соединенных Штатов и Евросоюза на эти страны.

Романюк рассказал, какие страны могут быть против вступления Украины в НАТО: смотрите видео

Кто еще может стать союзниками Украины

Наше государство может параллельно искать союзников в оборонной сфере, поскольку устав НАТО этого не запрещает. Речь идет прежде всего о союзе с Британией, Польшей и странами Балтии. Однако здесь есть несколько факторов, которые от нас не зависят.

Во-первых, США не очень любят "НАТО внутри НАТО",

– сообщил Романюк.

"90% политического влияния в этой организации оказывает США и без согласования с ними и нахождения компромисса с Белым домом этот процесс будет очень тяжело реализовать", – констатировал глава ОО "Украина в НАТО".

Второй фактор, не зависящий от нас, – в Британии сменился премьер-министр,

– заметил член Атлантического совета.

По его мнению, наше государство должно учитывать, что на ближайших парламентских выборах правительство Британии может измениться с консервативного на либеральное. И какая у них будет позиция, неизвестно, возможно, их и вовсе не интересуют никакие союзы.

Кроме того, мы еще вообще не слышали реакцию Польши на этот счет. Итак, пока рано об этом говорить, но гипотетически такой союз выгоден нашему государству .

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