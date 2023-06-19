Шансы сразу увеличатся: что заставит НАТО сосредоточиться на вступлении Украины

Украина остается одной из важнейших тем в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Консенсус относительно ускоренного вступления Украины достаточно вероятен, но в повестке дня остается вопрос гарантий безопасности.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Соединенные Штаты внимательно следят за настроениями внутри Альянса и работают над тем, чтобы сделать возможным позитивное решение для нашей страны.

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Вступление Украины в НАТО с точки зрения США

Мероприятию важно признать, что Будапештский меморандум не помог Украине в защите ее территорий. Невероятная поддержка, которую Украина получает сейчас, никак не связана с обязательствами, взятыми на себя западными станами многие годы назад, убежден американский политик.

Легко понять, почему ни одна из сторон сейчас не уверена в эффективности тех или иных гарантий. В США верят, что Путин не перейдет "красную линию" в виде 5 статьи НАТО. Вопрос в том, возможно ли найти формат, который имел бы тот же эффект на российского диктатора.

5 статья Североатлантического договора является основным преимуществом НАТО всем остальным военным союзам. Она провозглашает, что вооруженное нападение на одного членов Альянса будет расценено как нападение на НАТО в целом.

Рашкин вспоминает идею украинско-британско-польского союза как одну из возможных гарантий безопасности. Если в нем будут действовать положения, аналогичные 5 статье НАТО, он сможет стать надежной защитой для Украины в переходный период перед полноценным членством.

Вступление в НАТО Украины – это одна из важнейших историй прямо сейчас. И в США это понимают. Просто сейчас гораздо больше внимания уходит на то, чтобы добиться принятия Швеции в Альянс. Как только это будет сделано, все внимание точно переключится на Украину, и ее шансы увеличатся.

– убежден политик.

Юрий Рашкин о дальнейших шагах НАТО для Украины: смотрите видео

Что известно о вступлении Украины в НАТО