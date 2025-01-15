Если бы каждый Дональд думал так, как я, было бы проще, – Туск о членстве Украины в НАТО

Вопрос членства Украины в НАТО должен стать серьезными гарантиями для нашей страны после окончания боевых действий. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Запад должен объединиться в этом вопросе для общей позиции. Ведь пока некоторые страны имеют разногласия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Польше.

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Туск о членстве Украины в НАТО

Премьер-министр Польши убежден, что гарантии безопасности для Украины после завершения военных действий должны быть серьезными гарантиями. Таковыми является именно членство Украины в НАТО.

Если бы каждый Дональд думал так, как я, учитывая безопасность Украины в мире, было бы проще. Однако не так легко детально установить общую позицию Запада по этой теме (членство Украины в НАТО – 24 Канал),

– подчеркнул он.

По его словам, некоторые страны могут эмоционально отреагировать на вступление нашей страны в Альянс. Этот вопрос не зависит от политической воли президента Украины и поддержки Польши, для этого нужно убедить всех партнеров.

Заметьте! Зеленский заявил, что гарантии безопасности для нашей страны будут сильными в том случае, если они будут гарантировать, что страна-агрессор не сможет снова начать войну. Среди них – вступление в ЕС, будущее членство в НАТО, серьезные пакеты оружия, поддержка функционирования украинской армии.

"Если это взять в кавычки, следующим вопросом будут гарантии НАТО для Украины в случае окончания войны. Я не буду участвовать в спекуляциях о том, кто и какую армию может использовать на территории Украины в рамках контингента. Это не должно быть предметом каких-то заявлений, которые будут повторяться, это серьезный вопрос", – отметил Туск.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что вопрос готовности Польши по отправке своих войск в Украину для безопасности не является свидетельством близости стран. Мир должен объединиться и построить серьезные гарантии, каждый из которых будет бояться нарушить, в том числе Россия.

Он добавил, что Польша обязательно примет участие в таких гарантиях после окончания боевых действий, а для новой администрации Дональда Трампа это станет позитивным сигналом.