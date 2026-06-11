Оккупанты жалуются, что ВСУ ударили по 4 мостам на подъездах к Крыму

Силы обороны продолжают постепенно расширять зону огневого контроля над логистическими путями россиян. В частности, в ночь на 11 июня украинские военные ударили сразу по 4 мостам, которые ведут в Крым.

Из-за атак дронов жалуется коллаборационист Владимир Сальдо.

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Что известно об атаках на логистические пути врага?

По словам "губернатора" Херсонской области, конструкции переправ имеют повреждения, оккупанты якобы уже работают над их восстановлением.

Речь идет о мостах через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного, автомобильный мост Перекоп – Армянск и мост вблизи населенного пункта Ставки.

При этом оккупационные власти традиционно отчитываются о якобы "успешном" сбивании украинских дронов.

К слову, об атаке написал также телеграмм-канал "Крымский ветер". Там отмечают, что в Армянске повреждены два автомобильных моста – на въезде в город со стороны Херсона и на выезде в направлении Красноперекопска. Также отмечается поражение грузовых автомобилей.



В сообщениях предполагают, что после серии атак на сухопутных логистических маршрутах в временно оккупированный Крым могло не остаться невредимых мостовых переходов.

Где расположен Армянск: смотрите на карте

Кампания результативных ударов по переправам, соединяющим оккупированную Херсонщину и полуостров Крым, длится уже несколько дней. По словам руководителя ЦПИ Андрея Коваленко, одна из важнейших переправ – Чонгарский мост – полностью уничтожена. Также буквально накануне, 10 июня, Сальдо заявил о ракетном ударе по переправе, соединяющей Геническ и Арабатскую стрелку.

Следует отметить, что удары по логистике методически разрушают и остатки энергетической устойчивости россиян в Крыму. Отмечается, что на острове вообще прекратили выдачу горючего.