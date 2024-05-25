"Жаркие" ночи в Крыму: для чего предназначен объект, который могли поразить ВСУ в Алуште

На аннексированном Крымском полуострове вечером 23 мая было "жарко". По предварительным данным, Силы обороны поразили объект, который имеет стратегическое значение для врага.

Речь идет о Центре дальней космической связи и исследований. Подробнее об объекте, который, вероятно, был поражен, 24 Каналу рассказали руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Все под грифом "секретно"

После аннексии украинского Крыма, в 2015 году российские захватчики начали довольно серьезные работы на этом объекте. Туда завозили достаточное количество бетона, модернизировали здания. Даже сейчас на спутниковых снимках можно увидеть на этом объекте новые крыши, асфальт возле зданий, радиотелескоп и несколько антенн.

По нашим данным, также россияне перебросили туда дополнительное радиолокационное оборудование дальнего обнаружения.

Там базовая станция сети больших зеркальных антенн первого поколения и радиотелескоп. Он, в частности, был предназначен для того, чтобы наблюдать за Луной, Венерой и тому подобное,

– отметил политтехнолог.

Местные жители возмущались, что россияне хотели полностью перекрыть доступ к морю именно под этим локатором. Были попытки журналистов проникнуть туда, но их встречали на подходах вооруженные люди без опознавательных шевронов. То есть вообще не понятно, к какому роду войск они принадлежали.

Никто просто так 4 ракеты ATACMS на бесхозный объект не запускает. Это же раньше была наша станция. ГУР и СБУ знают, что там и в рамках сотрудничества делятся разведданными,

– сказал Тизенгаузен.

Сейчас есть информация, что в момент удара там находились нерядовые российские военные. Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что, как правило, на таких специфических объектах выполняет задачи технически обученный персонал с профильным образованием. К тому же такие объекты характеризуются тем, что на них всегда много офицерских должностей.

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